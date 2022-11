Vì sao người lớn cần tiêm vaccine trước dịp cuối năm?

Thời tiết trở lạnh cuối năm cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh đe dọa sức khỏe người lớn, đặc biệt người già, người có bệnh nền.

Người lớn tiêm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm trước mùa đông tại VNVC.

Người lớn rất cần được tiêm chủng phòng bệnh

Sự thật là, có rất nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm luôn rình rập và tấn công người lớn, gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có đến 1,5 triệu người tử vong vì các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể dự phòng bằng vaccine. Trong đó, 80% ca tử vong xảy ra ở người trưởng thành, đặc biệt là người già, người có bệnh lý nền mãn tính…

Chu kỳ miễn dịch của con người giống như đồ thị Parabol, càng lớn tuổi chức năng miễn dịch càng suy giảm, trong khi đó rất nhiều người lớn chưa từng được tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ. Kể cả trường hợp đã được tiêm đủ, miễn dịch có được từ trước đó có thể đã mất đi theo thời gian, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh, bội nhiễm, trở nặng và tử vong tăng cao, đặc biệt ở thời điểm cuối năm.

Theo BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh, sức đề kháng của người cao tuổi vốn đã suy giảm theo tuổi tác hoặc có nhiều bệnh nền do đó rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm và trở nặng. Đặc biệt, khi điều kiện môi trường, khí hậu thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, người cao tuổi càng tăng nguy cơ và tần suất mắc bệnh hơn. Không hiếm gặp những trường hợp nhập viện 2-3 lần chỉ trong vòng 1 tháng, trong đó nhiều bệnh nhân tái nhiễm virus cúm, hoặc nhiễm tác nhân khác khi cơ thể đã bị suy nhược như nhiễm virus viêm não Nhật Bản, phế cầu khuẩn, virus viêm gan B, vi khuẩn ho gà… Khi tần suất mắc bệnh tăng lên, nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn. Do đó, khi có các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi… người dân cần đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị kịp thời.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC khuyến cáo, hiện nay nước ta đã bước vào những tháng cuối năm, mùa đông mưa nhiều, lạnh, độ ẩm cao hoặc thay đổi đột ngột sang hanh khô – đây là những điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển như: cúm mùa (Việt Nam đang ghi nhận sự xuất hiện của chủng cúm A và cúm B), phế cầu khuẩn, vi khuẩn ho gà, virus hợp bào hô hấp RSV… nguy cơ nhiều dịch bệnh chồng chéo.

Người cao tuổi, người lớn có bệnh nền là những đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh, diễn tiến nặng do bệnh. Khi hệ hô hấp đã bị tổn thương do một mầm bệnh, người bệnh có thể đồng nhiễm hoặc bội nhiễm thêm 2-3 tác nhân khác khiến cơ thể dễ ngã quỵ hơn. Do đó cần bảo vệ tối đa những đối tượng nguy cơ cao này.

Người lớn cần tiêm những vaccine gì?

Ở Việt Nam, hầu hết người lớn không được tiêm đầy đủ vaccine khi còn nhỏ; ngay cả sau năm 1985 – khi có chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, nhiều người được tiêm vaccine thì cũng chỉ một vài loại, chưa kể, với những công nghệ sản xuất vaccine trước đây, có thể kháng thể không tồn tại được nhiều năm, nên hầu hết người lớn cần phải tiêm lại hoặc nhắc lại vaccine.

Trong bối cảnh nhiều dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng nặng nề ở Việt Nam, các chuyên gia đặc biệt khuyến cáo người trưởng thành, đặc biệt những người có sức khỏe kém, suy giảm miễn dịch (mắc bệnh ung thư, HIV), người có bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, huyết áp, bệnh phổi mạn tính, COPD – tắc nghẽn phổi mạn tính, hen suyễn, lao…), người thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi ô nhiễm, các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm… cần sớm tiêm đầy đủ vaccine, đặc biệt là các vaccine quan trọng như: viêm phổi do phế cầu, cúm mùa, ho gà – bạch hầu – uốn ván, thủy đậu, sởi – quai bị – rubella, viêm gan A+B,…

“Hiện nay, hầu hết các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam đã có vaccine, giúp phòng bệnh và các biến chứng nặng của bệnh rất hiệu quả, đồng thời giúp tăng cường đề kháng hệ hô hấp, một số vaccine giúp tạo miễn dịch chéo hữu hiệu. Tiêm phòng vaccine cúm ở người lớn giảm 37% nguy cơ nhập viện vì bệnh cúm và giảm 82% nguy cơ nhập viện ICU do cúm. Vaccine phế cầu Prevenar 13 giúp người cao tuổi phòng ngừa hiệu quả viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm tai giữa. Người lớn, người cao tuổi chỉ cần tiêm một mũi vaccine phế cầu cho bảo vệ suốt đời”- BS.CKI Bạch Thị Chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm hô hấp; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực nâng cao sức khỏe, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng vaccine tăng cường đề kháng hệ hô hấp.

Theo VTV

