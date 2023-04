Vì sao Bộ GTVT phải xin hoãn khánh thành một dự án cao tốc Bắc-Nam?

Do đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc-Nam chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, do đó, Bộ GTVT có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để lùi thời gian khánh thành dự án này sang ngày 19/5.

Ngày 21/4, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các dự án thành phần đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây. Các dự án này cơ bản đã hoàn thành.

Dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước giờ khánh thành.

Trên cơ sở này, Bộ GTVT cam kết sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại, các thủ tục liên quan để đủ điều kiện đưa các dự án vào khai thác và dự kiến tổ chức lễ khánh thành vào dịp 30/4.

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công; các nhà thầu đã hết sức nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt để huy động mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” nhưng đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết chỉ hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính.

Cụ thể, các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành toàn bộ. Dự án hiện chỉ hoàn thành 2/5 nút giao liên thông, còn 3 nút giao (nút Ma Lâm, nút Chợ Lầu, nút Đại Ninh) chỉ hoàn thành thảm bê tông nhựa các nhánh nút, phạm vi tuyến nối mới hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm. Ngoài ra, 6 vị trí cầu vượt trực thông (đường dân sinh) chưa đắp đủ cao độ.

Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng. Quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở công tác thi công.

Bộ GTVT sẽ đưa 2 dự án thành phần đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây vào khai thác ngày 29/4 tới.

Do đó, Bộ Giao thông vận tải khẳng định: Việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết dịp 30/4 tới đây sẽ chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân khu vực dự án do phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang.

Chính vì vậy, vì vậy, Bộ GTVT đã báo cáo và xin phép Thủ tướng Chính phủ tổ chức khánh thành 2 dự án thành phần đoạn Mai Sơn-Quế Lộ và Phan Thiết-Dầu Giây theo đúng dự kiến.

Riêng dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết cùng dự án thành phần đoạn Nha Trang-Cam Lâm, Bộ Giao thông vận tải dự kiến sẽ tổ chức khánh thành sau đó vào ngày 19/5.

Dự kiến, lễ khánh thành 2 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Mai Sơn-Quế Lộ và Phan Thiết-Dầu Giây sẽ được diễn ra vào sáng 29/4 dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại nút giao Phan Thiết, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (thuộc đoạn Phan Thiết-Dầu Giây). Ngoài ra còn 1 điểm cầu tại phía nam hầm Thung Thi, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (thuộc đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45).

Để đưa hai đoạn cao tốc trên vào khai thác tạm thời dịp 30/4 tới, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị phải đảm bảo khẩn trương hoàn thành các hạng mục. Cụ thể, thảm bê tông nhựa nóng trước ngày 22/4; lắp đặt khe co giãn các cầu trên tuyến chính, hệ thống biển báo trước ngày 25/4; sơn kẻ đường, dải phân cách, chống chói, rào tôn sóng, rãnh thoát nước và tổ chức vệ sinh, dọn dẹp công trường trước ngày 28/4. Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 có tổng chiều dài 63,37km (đi qua tỉnh Ninh Bình 14,35km; qua tỉnh Thanh Hóa 49,02km). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được khởi công từ tháng 9/2020, thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2022. Còn dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km đi qua hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án được khởi công tháng 9/2020 và theo kế hoạch cao tốc này sẽ hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, dự án phải lùi tiến độ đến 29/4/2023 để đưa vào khai thác./. VOV.

Lượt xem: