Từ tháng 1/2023, tăng tuổi nghỉ hưu, chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2023.

Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động

Theo đúng lộ trình, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động sẽ tiếp tục tăng so với năm 2022. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2022), với lao động nữ là từ đủ 56 tuổi (tăng 4 tháng so với năm 2022).

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị “khai tử”. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật và quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Với các thủ tục hành chính cần các loại giấy tờ quan trọng này, người dân có thể sử dụng căn cước công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy.

Đăng ký Bảo hiểm xã hội tự nguyện, mua thẻ Bảo hiểm y tế online

Từ ngày 1/1/2023, người dân đăng ký Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện có thể thực hiện thủ tục ngay trên Cổng dịch vụ công quốc gia với các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ và người tham gia BHYT hộ gia đình. Nhờ đó, người dân có thể tự đăng ký tham gia và đóng tiền BHYT tại nhà mà không cần đến trực tiếp.

