TP Hồ Chí Minh gửi văn bản khẩn kế hoạch tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân thành phố.

Theo kế hoạch, người dân từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng và người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp) là những đối tượng được ưu tiên tiêm liều nhắc lại lần 2.

Tính đến đến ngày 13/5/2022, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1,9 triệu người trên 50 tuổi được tiêm mũi 4 trong đợt này. Loại vaccine được sử dụng là vaccine mRNA (vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất) và vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3). Khoảng cách tiêm mũi 4 ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi 3. Riêng người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 phải trì hoãn tiêm chủng 3 tháng kể từ ngày mắc bệnh. Thành phố sẽ triển khai tiêm mũi 4 ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm an toàn tiêm chủng thì triển khai.

Về địa điểm tiêm chủng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các điểm tiêm lưu động trên từng địa bàn. Đối với những người lao động đang làm việc hoặc đang điều trị nội trú tại đơn vị sẽ được tổ chức tiêm tại bệnh viện. Riêng những trường hợp di chuyển khó khăn hoặc không thể di chuyển đến các điểm tiêm sẽ được hỗ trợ tiêm tại nhà.

UBND Thành phố giao cho các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lập danh sách người đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4; dự trù số lượng vaccine cần sử dụng; thực hiện tiếp nhận nguồn vaccine từ Bộ Y tế và bảo quản đúng quy định, yêu cầu chuyên môn để tổ chức tiêm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức nhiều hình thức tiêm chủng đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các điểm tiêm chủng cần đảm bảo quy trình tiêm chủng, chuẩn bị các phương án xử lý sự cố sau tiêm chủng, bố trí các đội cấp cứu sẵn sàng tiếp nhận, xử trí ban đầu các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine…

Song song với việc triển khai tiêm vaccine mũi 4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vaccine”; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông rộng rãi đến người dân về tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, hướng dẫn lịch tiêm, cách thức đăng ký và các điểm thực hiện tiêm…

