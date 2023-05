TP.HCM xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra lấn chiếm lòng đường vỉa hè dẫn đến tai nạn

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi các sở Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp, Công an thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố và UBND các quận huyện, TP. Thủ Đức về xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách ở cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng lề đường vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông dẫn đến tai nạn giao thông.

TPHCM sẽ xử lý người đứng đầu nếu xảy ra lấn chiếm lòng đường vỉa hè dẫn đến tai nạn (Ảnh minh họa: H.K)

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận huyện và TP. Thủ Đức tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục công tác quản lý trật tự đô thị… Thành phố giao các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng lề đường vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Thành phố đề nghị thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó khi thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý (tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm) khi để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng lề đường vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông dẫn đến tai nạn giao thông. Cụ thể sẽ hạ một mức xếp loại, tối đa mức xếp loại là “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với trường hợp nghiêm trọng, khi thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý (tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm) theo quy định thì mức xếp loại là “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời thực hiện quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý và phải có hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định.

Vỉa hè, lòng đường tại TPHCM thường xuyên bị lấn chiếm (Ảnh minh họa: H.K)

Thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban An toàn giao thông và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát… Xây dựng quy định mới hoặc trình UBND TP ban hành quyết định thay thế Quyết định 74 năm 2008 về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, hoàn thành trong quý II năm 2023.

Trong đó quy định cụ thể trách nhiệm từng cấp, ngành, địa phương nếu để xảy ra việc chiếm dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè phục vụ mục đích ngoài giao thông; các hành vi và mức độ nghiêm trọng của các hành vi để làm cơ sở xem xét, đánh giá, tổ chức kiểm điểm./.