Thời tiết cả nước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn biến phức tạp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết các khu vực trên cả nước diễn biến phức tạp, chủ yếu duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa dông.

Để đảm bảo sức khỏe thí sinh dự thi cũng như những khuyến cáo đối với phụ huynh trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra ngày 7-8/7/2021, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh báo rủi ro thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về diễn biến thời tiết trong kỳ thi này.

* Phóng viên: Xin ông cho biết tình hình thời tiết các khu vực trong ngày 6, 7 và 8/7 – Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra?

* Ông Vũ Anh Tuấn: Hiện nay, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tồn tại một vùng áp thấp và đang có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía đất liền khu vực Bắc Bộ. Vào 7h ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo từ 7h ngày 6/7 đến 19h ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km. Đến 19h ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Từ 19h ngày 6/7 đến 7h ngày 7/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Thời tiết các khu vực trên cả nước trong những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 có diễn biến phức tạp. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày 6-7/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Đông Bắc Bộ phổ biến ít mưa. Từ đêm 7-8/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Vùng mưa tập trung trên khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Trung Bộ trong các ngày 6-8/7, có nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm đêm 7-8/7, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong các ngày 6-8/7, trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Phóng viên: Với điều kiện thời tiết diễn biến như vậy, phụ huynh, thí sinh cần chú ý điều gì để đảm bảo an toàn cũng như giữ gìn sức khỏe tốt?

* Ông Vũ Anh Tuấn: Với các dự báo như hiện nay cho thấy khả năng cao trong các ngày 7-8/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ là rất cao. Đây là những hiện tượng thời tiết rất nuy hiểm cho các hoạt động giao thông của người dân nhất lại trùng với thời điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, người dân cần chủ động theo dõi sát các thông tin dự báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh an toàn cho chính bản thân mình.

Đáng chú ý, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội: Trong chiều tối 7/7 và ngày 8/7, khả năng cao xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh có thể gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố trên khu vực Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn nên có thể gây ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở các quận nội thành. Mưa to và ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của các thí sinh, đặc biệt vào thời điểm trước và sau giờ thi nên phụ huynh cần chủ động đưa thí sinh đi sớm hơn dự kiến để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi.

Với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày diễn ra kỳ thi cần lưu ý vẫn xảy ra nắng nóng, tuy mức nhiệt không cao nhưng do độ ẩm trong không khí tăng cao dẫn đến hiện tượng oi nóng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Phụ huynh cần lưu ý vấn đề sức khỏe thường gặp khi trời nắng nóng là mất nước, kiệt sức, say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do thay đổi môi trường đột ngột khi từ phòng thi đi ra ngoài trời.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông lại xảy ra vào chiều tối và vào thời gian kết thúc của các buổi thi. Phụ huynh và học sinh cần lưu ý đến đặc điểm này để đưa đón con phù hợp.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

