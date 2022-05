Thi tốt nghiệp THPT 2022: Lần đầu đăng ký dự thi trực tuyến

Dù là năm đầu tiên triển khai đăng ký dự thi trực tuyến, nhưng việc đăng ký của thí sinh diễn ra thuận lợi, giảm sai sót và rút ngắn được thời gian so với đăng ký bằng phiếu như mọi năm.

Từ ngày 4/5, học sinh lớp 12 trên cả nước đã chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm mới là thay vì đăng ký trên hồ sơ giấy thì năm nay lần đầu tiên, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, riêng thí sinh tự do sẽ vẫn thực hiện đăng ký trực tiếp trên giấy tại đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Dù là năm đầu tiên triển khai đăng ký dự thi trực tuyến, nhưng việc đăng ký của thí sinh diễn ra thuận lợi, giảm sai sót và rút ngắn được thời gian so với đăng ký bằng phiếu như mọi năm.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống quản lý thi, em Nguyễn Xuân Mạnh, học sinh lớp 12, Trường THPT Phúc Lợi, Hà Nội đã đăng nhập vào trang web để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đã có 1 tuần trước đó để đăng ký thử, nên Mạnh chỉ mất vài phút để hoàn thành phiếu đăng ký của mình với 16 mục chính, nhanh hơn nhiều so với hồ sơ giấy.

“Hôm đăng ký thi thử em cũng có đăng ký thử và được thầy cô hướng dẫn và ngày đăng ký chính thức thì em thấy cũng không có gặp nhiều khó khăn gì hết”- em Mạnh nói.

Ngoài rút ngắn thời gian hơn nhiều so với hồ sơ giấy, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến còn giúp thí sinh kiểm soát cũng như chỉnh sửa được thông tin của mình nhanh chóng, chính xác trong quá trình đăng ký.

“Việc online như hiện nay thì việc rà soát thông tin cũng dễ dàng hơn khi có phần thông tin mà thí sinh không biết thì hiển thị sẵn ở đó, thí sinh chỉ việc nhập vào một cách đơn giản hơn”- một học sinh chia sẻ.

Trong những ngày đầu tiên đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng học sinh đăng ký chưa nhiều, nhưng các nhà trường vẫn bố trí giáo viên phụ trách công tác hướng dẫn khai hồ sơ cho học sinh. Các giáo viên chủ nhiệm cũng phổ biến cho học sinh việc khai hồ sơ và những điểm thay đổi mà thí sinh cần lưu ý. Để tạo thuận lợi cho thí sinh, các trường đều chuẩn bị sẵn phòng máy tính có kết nối mạng internet ổn định và cử giáo viên công nghệ thông tin sẵn sàng hỗ trợ các em.

“Đối với việc học sinh tự đăng ký trực tuyến thì bao giờ các em cũng sử dụng ngay những cái điện thoại của các em, hoặc là hệ thống máy tính của các em ở nhà, việc này nó rất là thuận cho học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai với học sinh thì nhà trường thấy là các em hay có những vấn đề, ví dụ như các bạn ấy vừa mới vào tài khoản, thay mật khẩu, nhưng ngay sau đó thì các bạn lại quên ngay mật khẩu của chính mình. Nhà trường bố trí cán bộ hỗ trợ, rồi đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 12 lúc nào cũng sẵn sàng để hỗ trợ các em”- bà Huỳnh Thị Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 1, tỉnh Bắc Giang cho biết.

Bên cạnh những thuận lợi, thì quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến cũng xảy ra một số bất cập, như đường truyền internet không ổn định khiến mốt số thí sinh bị đăng xuất khỏi trang web trong quá trình điền hồ sơ. Bên cạnh đó, việc điền mã số phường, xã như thế nào, môn ưu tiên ra sao cũng khiến nhiều học sinh lúng túng, phải nhờ giáo viên hỗ trợ.

“Có thể bị gặp khó khăn về đường truyền. Bên cạnh đó, trong quá trình đăng ký trực tuyến thì một số con gặp khó khăn đó là phần đăng ký phường, xã không có trên hệ thống đăng ký tự động khó khăn. Một số em còn băn khoăn về việc có phải thi môn ngoại ngữ hay không”- cô giáo Bùi Thị Hồng Duyên, Trường Liên cấp Việt- Úc, Hà Nội thông tin.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh lớp 12 sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5. Riêng thí sinh tự do sẽ vẫn thực hiện đăng ký trực tiếp bằng phiếu tại đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng cũng sẽ được thực hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông./.

VOV.

