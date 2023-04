Thí sinh có 10 ngày đăng ký thi tốt nghiệp THPT qua trực tuyến

Thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5.

Theo quy định trong văn bản hướng dẫn do Bộ GD&ĐT vừa công bố, từ ngày 26-4 đến hết ngày 28-4, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 sẽ được trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập Hệ thống quản lý thi. Riêng thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD&ĐT quy định.

Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh. Thí sinh không có căn cước công dân/chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp.

Trường hợp thí sinh không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trong trường hợp thí sinh tự do không có căn cước công dân/chứng minh nhân dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu và mã định danh thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Đáng chú ý, năm nay, các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đến hết ngày 30-4.

Bộ GD&ĐT cũng thông tin rõ, từ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 13-5, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi (chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng) và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT trực tiếp tại trường phổ thông.

Bộ lưu ý khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông,… đúng quy định. Đồng thời, thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM. Ảnh: PA

Về đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ, Bộ GD&ĐT lưu ý trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng theo quy định để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi. Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CCCD/CMND/định danh cá nhân/số hộ chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Về lịch thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30-6-2023.

Kỳ thi có 5 bài thi, gồm: ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; một bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Thời gian công bố kết quả thi sẽ được thực hiện đồng loạt vào 8 giờ ngày 18-7.

Các trường phổ thông thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất đến ngày 20-7 và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ chậm nhất vào ngày 24-7.

