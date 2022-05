Tăng cường tuyên truyền tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

Trên thế giới, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi đã được nhiều nước tiến hành từ cuối năm 2021. Phần lớn các nước đều khẳng định so với người lớn, trẻ em ít bị phản ứng phụ do vaccine phòng COVID-19 hơn. Việc tiêm vaccine góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho trẻ em và giúp các nước trở lại cuộc sống bình thường.

Hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, trong đó một số quốc gia đã triển khai tiêm từ năm 2021.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến nghị sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer với liều lượng 10 microgram để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tương đương 1/3 liều dùng cho người từ 12 tuổi trở lên.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy không có mối lo ngại nào về an toàn khi tiêm vaccine của Pfizer cho nhóm tuổi trên và vaccine hiệu quả tới 90,7% trong việc ngăn ngừa nguy cơ mắc COVID-19.

Ngoài vaccine của Pfizer, Australia là một trong những quốc gia đầu tiên phê duyệt sử dụng vaccine của Moderna cho trẻ dưới 12 tuổi, sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng đối với trẻ trong độ tuổi từ 6-11 cho thấy trẻ có lượng kháng thể tương đương với nhóm tiêm phòng COVID-19 trong độ tuổi từ 18-25. Tỷ lệ trẻ có kháng thể sau tiêm lên tới 99%. Hiện Canada và EU cũng đã cấp phép sử dụng vaccine của Moderna cho độ tuổi trên.

Trong khi Trung Quốc, Campuchia, Indonesia và một số nước châu Mỹ sử dụng vaccine bất hoạt của hãng Sinovac và Sinopharm (Trung Quốc) tiêm cho nhóm trẻ dưới 12 tuổi.

Sau 1 thời gian triển khai tiêm ở nhiều nước trên thế giới, kết quả cho thấy trẻ em từ 5-11 tuổi thường ít có phản ứng phụ sau khi tiêm và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh.

Ngoài ra, vaccine cũng bảo vệ trẻ không bị di chứng COVID-19 kéo dài.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến nghị bố mẹ vẫn nên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi ngay cả khi đã mắc bệnh. Nếu đang nhiễm bệnh, các bậc phụ huynh cần chờ đến khi trẻ khỏi hoàn toàn rồi tiêm chủng cho con.