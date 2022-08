Sẽ phạt nguội người hút thuốc lá nơi công cộng

Tới đây, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường xử phạt nguội các hành vi vi phạm về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, cho phép sử dụng công nghệ giám sát để xử phạt người vi phạm; xử phạt nguội các hành vi vi phạm. Đây là ý kiến của chuyên gia tại hội thảo về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá vừa tổ chức.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong 2 năm qua Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an và công an các địa phương đã kiểm tra gần 2.000 cơ sở, xử phạt 376 trường hợp vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá. Đại diện Bộ Công an cho rằng, quá trình kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như Khách sạn, nhà hàng là địa điểm có tỉ lệ vi phạm cao nhất so với các địa điểm quy định trong Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

Hiện Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá đã xây dựng phần mềm tiếp nhận phản ánh của người dân về việc thực thi môi trường không khói thuốc, thí điểm tại quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đến nay, sau 6 tháng thực hiện, quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận và xử lý gần 70 trường hợp phản ánh người hút thuốc lá tại các điểm cấm qua hệ thống phần mềm.

