Sáng 17/9: Hơn 423.500 ca COVID-19 đã khỏi bệnh, 14 địa phương qua 2 tuần chưa ghi nhận F0

Trong số hơn 656.000 ca mắc COVID-19 đến nay đã có hơn 423.500 ca khỏi. TP Hồ Chí Minh đề nghị cung cấp thông tin số người trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine mũi 1 trước 18/9.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

– Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca mắc COVID-19 đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.669 ca nhiễm).

– Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

– Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 16/9 là 10.901 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 423.551

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó:

– Thở ô xy qua mặt nạ: 3.640

– Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.058

– Thở máy không xâm lấn: 135

– Thở máy xâm lấn: 885

– ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

– Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 256 ca.

– Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

– Trong 24 giờ qua đã thực hiện 206.892 xét nghiệm cho 884.347 lượt người.

– Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.959.983 mẫu cho 46.697.477 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều.

TP HCM: Đề nghị TP Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp chính xác số người trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine mũi 1

Theo UBND TP HCM, sau hơn 3 tháng giãn cách xã hội với nhiều mức độ kể từ ngày 31/5, dịch tại TP vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 14/9, thành phố ghi nhận 315.623 ca bệnh, trong đó có 158.500 ca đã điều trị khỏi, 52.974 ca F0 đang được cách ly theo dõi tại nhà (không tính các ca xuất viện), 40.864 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và số ca tử vong là 12.608 ca (chiếm 4%).

Mặc dù dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội và đang gây nhiều khó khăn, tuy nhiên, hoạt động phòng chống dịch của TP đã đạt được những tín hiệu tích cực.

Trong đó, quan trọng nhất là tiêm chủng vaccine (đã bao phủ 93% mũi 1 và gần 25% mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên); số ca tử vong giảm dần; số ca mắc mới giảm dần nhưng chưa ổn định. Tình hình tổ chức các tầng bệnh viện điều trị có chiều hướng tốt hơn.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Sở Y tế TP HCM, thực hiện kế hoạch số 2917 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP về việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại TP, sở đã ban hành công văn số 6312 về tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 1- 15/9 với mục tiêu toàn dân trên địa bàn TP từ 18 tuổi trở lên được tiếp cận vaccine

Tính đến hết ngày 15/9, TP HCM đã triển khai tiêm 8.452.751 mũi vaccine, trong đó có 6.667.280 mũi 1, và 1.785.471 mũi 2.

Để dự trù và điều phối vaccine phù hợp cho từng địa phương, Sở Y tế đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cung cấp chính xác tổng số người chưa tiêm mũi 1 cho hai nhóm đối tượng là người từ 18 đến 65 tuổi và người trên 65 tuổi đang sống trên địa bàn quản lý.

Các địa phương gửi văn bản về Sở Y tế trước ngày 18/9.

Đắk Lắk: Liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh COVID-19 ở Thị xã Buôn Hồ

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trong 2 ngày 15 và 16/9, trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ghi nhận 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 41 trường hợp đã có kết quả khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, 4 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR. Trong đó, có 2 chùm ca bệnh phức tạp.

Cụ thể, ngày 15/9, chùm ca bệnh gồm 8 trường hợp là một số bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, đến nhiều địa điểm đông người. Riêng bệnh nhân là tài xế xe tải đi giao hàng tại nhiều địa điểm ở thị xã Buôn Hồ và có di chuyển qua nhiều tỉnh thành khác (Khánh Hòa, Bình Phước, Gia Lai).

Đến tối 15/9 và sáng 16/9, lực lượng y tế tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca bệnh là F1 của chùm ca bệnh nói trên và thêm một chùm ca bệnh mới tại một cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn phường Đạt Hiếu với 23 trường hợp F0 và 3 trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Đáng lo ngại, trong những ngày gần đây, hầu hết các trường hợp F0 này đều tiếp xúc với nhiều người.

Ngay sau khi phát hiện hàng loạt các ca bệnh trong cộng đồng, ngành Y tế thị xã Buôn Hồ đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Công tác truy vết, xét nghiệm được thực hiện thần tốc để hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan rộng

