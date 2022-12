Ra mắt bộ tem Tết Quý Mão 2023

Bộ tem “Tết Quý Mão” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành là lời chúc về một năm mới trăm điều an khang, vạn điều may mắn, mã đáo thành công, lộc đến nhà nhà.

Từ lâu, sưu tầm tem Tết đã trở thành một thú vui không thể thiếu trong những ngày cận Tết. Cầm trên tay tờ tem Tết, cùng bàn luận tem năm nay có gì lạ, có gì hay, đó không đơn thuần chỉ là niềm vui, mà còn là một nét văn hóa đã dần được hình thành. Sự hân hoan, háo hức khi đứng xếp hàng chờ mua tem Tết, niềm hạnh phúc khi ngắm nghía bộ tem, nếu không phải là người chơi tem, yêu tem thì chưa chắc đã hiểu được.

Mẫu bộ tem Tết Quý Mão

Năm nay, bộ tem “Tết Quý Mão” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc, được phát hành vào ngày 01/12/2022, trong đó mẫu tem có giá mặt 4.000 đồng và 15.000 đồng, blốc có giá mặt 15.000 đồng; Khuôn khổ tem 37mm x 37mm, khuôn khổ blốc 80mm x 80mm (hình thoi), do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế.

Mão (con mèo) trên tem được thể hiện theo phong cách hiện đại, đường nét dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển. Ở trung tâm mẫu tem thứ nhất là hình ảnh mèo mẹ và hai chú mèo con đang quấn quýt, vui đùa. Mèo mẹ ôm và cõng mèo con trên lưng, cũng như biết bao người mẹ trên cuộc đời: vừa bao dung ôm trọn con vào lòng, bảo vệ con trước giông tố, sóng gió; vừa sẵn sàng “cõng” con, cùng con vượt bao khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Hình ảnh mèo cha ở mẫu tem thứ hai được khắc họa trên nền tem màu xanh sắc lạnh, tạo liên tưởng đến hình ảnh người cha đầy mạnh mẽ, có phần “đơn độc”, một mình gánh vác cả “thế giới” trên lưng để bảo vệ sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình.

Các chú mèo trong hai mẫu tem được sắp xếp đối xứng, hướng vào nhau như mong ước về sự đoàn viên, sum vầy ngày Tết. Khung cảnh ấm áp của gia đình mèo gợi cho người xem một nỗi nhớ nhung, như thúc giục mọi người hãy nhanh nhanh sắp xếp công việc, bắt chuyến tàu Tết để về với gia đình, bởi ở đó mới thực sự là khung trời bình yên, để ta yên tâm bỏ lại những bộn bề, lo âu của cuộc sống và tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người thân yêu.

Các hình ảnh quen thuộc của ngày Tết như hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh dày và bao lì xì đỏ cũng được thể hiện trên tem. Đàn chim én tung bay được khắc họa trên nền blốc tem báo hiệu một năm mới rộn ràng, đầy hứa hẹn sắp đến.

Mão (con mèo) là con giáp đứng thứ 4 trong 12 con giáp theo cách tính của người Việt Nam (Trung Quốc và Hàn Quốc đều gọi đây là năm Thỏ), là biểu tượng của sự thông minh, tài trí, nhanh nhẹn. Bộ tem “Tết Quý Mão” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành là lời chúc về một năm mới trăm điều an khang, vạn điều may mắn, mã đáo thành công, lộc đến nhà nhà.

Theo VTV

Lượt xem: