“Phân lại rác thải tại nguồn” gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” ở Đà Nẵng

Mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” gây quỹ do Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân.

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường từ mô hình này còn có nguồn kinh phí để gây quỹ giúp hàng trăm học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Sáng chủ nhật nào cũng vậy, chị Trần Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 33, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lại đến từng nhà thu gom rác thải về nhà phân loại. Trước sân nhà chị lúc nào cũng chất đầy thùng các tông, chai nhựa, vỏ lon bia…

Sau khi phân loại, chị Hồng và các hội viên phụ nữ đem bán, gây quỹ mua sách vở, cũng như tặng tiền mặt cho học sinh nghèo trong khu phố giúp các em trong học tập. Chị Trần Thị Hồng cho biết, việc phân loại rác tại nguồn đã trở thành thói quen của mọi người, nhiều gia đình ở khu phố này từ nhiều năm qua.

Công việc thu gom và phân loại rác không chỉ giúp gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn có nguồn kinh phí hỗ trợ giúp học sinh nghèo tới trường. Chị Trần Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 33, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, cho biết: Mỗi năm, từ hoạt động phân loại rác mà chi hội tổ 33, phường Hòa Thuận Tây có thêm được 5 đến 6 triệu đồng gây quỹ.

Các loại rác như bia cát tông, giấy vụn, vỏ lon bia đều được phân loại đem bán.

“Năm nay thì do Covid nên ít hơn, còn năm ngoái chúng tôi thu gom được 6 triệu, trong đó là mỗi năm chúng tôi tặng 3 suất học bổng ước mơ xanh, mỗi suất 500 ngàn kèm theo sách vở, kết hợp với 1-6 Hội khuyến học, chúng tôi tặng 20 suất học sinh giỏi, mỗi suất 50 ngàn”, chi Hồng nói.

Những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường các cấp hội phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã góp phần thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn ở thành phố an tâm đến trường. Chị Vân Thị Mộng Ngọc cho biết, nhiều năm nay, từ sự giúp đỡ của Chi hội phụ nữ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê mà con gái của chị an tâm đến trường.

“Tôi rất mừng vì dịch bệnh nên kinh tế gia đình rất khó khăn, làm không ra. Bây giờ được Chi hội Phụ nữ phát quà cho cháu tôi cũng rất mừng. Cảm ơn Hội Phụ nữ phường Xuân Hà. Nhờ có số tiền này cũng giảm bớt được một phần gánh nặng sắm sửa cho con trong năm học mới”, cho Ngọc cho hay.

Từ việc thu gom phân loại rác thải gây quỹ mà các cấp hội phụ nữ ở thành phố Đà Nẵng đã giúp được nhiều học sinh nghèo được tới trường.

Mô hình “phân lại rác thải tại nguồn” gây quỹ học bổng “Ước mơ xanh” được phát động từ năm 2011. Đến nay, tất cả Chi hội Phụ nữ của 13 phường trong quận Hải Châu hưởng ứng thực hiện.

Trong 10 năm qua, các cấp hội đã trao gần 3.600 suất học bổng với số tiền trên 2 tỷ đồng với tiêu chí mỗi chi hội trao ít nhất một suất học bổng cho con em phụ nữ khó khăn tại chi hội với số tiền 500 nghìn đồng.

Bà Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, kinh phí để giúp đỡ học sinh nghèo tới trường đều từ nguồn quỹ của hoạt động thu gom, phân loại rác thải.

Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, đã có sức lan tỏa trong cộng đồng vừa góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc phân loại, thu gom rác, bảo vệ môi trường.

“Chương trình học bổng “Ước mơ xanh” sẽ được các cấp hội phụ nữ quận Hải Châu duy trì trong thời gian sắp tới và phát động mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho các em đến trường. Giống như ý kiến chỉ đạo của Quận ủy Hải Châu, nghiên cứu hỗ trợ mỗi phường 1 em một suất học bổng và 10 triệu đồng trong 1 năm. Chúng tôi đang cố gắng phấn đấu theo chương trình đó để hỗ trợ cho 13 em/13 phường để em nào cũng có học bổng cho đến khi học đại học xong”, bà Hồ Thị Huệ cho biết./.

