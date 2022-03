Nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc COVID-19 được phẫu thuật cứu sống kịp thời

Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được các bác sĩ mổ cấp cứu, vượt qua “cửa tử” trong hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, cùng với các cơ sở y tế trong cả nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tập trung cao độ công sức, trang thiết bị và nhân lực để chăm sóc, cứu sống nhiều người bệnh nặng vừa mắc bệnh, kèm mắc COVID-19, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc. Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu, vượt qua “cửa tử” trong hoàn cảnh như vậy.

Mới đây, ngày 6/3 vừa qua, Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Trung Nghĩa, khoa Phẫu thuật Ung bướu đã phẫu thuật cho trường hợp cụ N.T.L (90, ở Bắc Ninh) với chẩn đoán viêm phúc mạc do U đại tràng lên vỡ. Bệnh nhân vào viện sau khi đau bụng 3 ngày. Do cụ đã có xét nghiệm đã dương tính với SARS-CoV-2 nên gia đình chần chừ khi quyết định đưa cụ đi viện. Khi đến bệnh viện tuyến tỉnh khám, do tình trạng nặng nghi ngờ viêm phúc mạc kèm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vượt quá khả năng, nên bệnh viện đã chuyển cụ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ngay trong đêm, bệnh nhân đã được phẫu thuật lau rửa ổ bụng, cắt đại tràng phải kèm khối u. Sau mổ bệnh nhân tình trạng ổn định được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Trong tua trực của bác sĩ Tào Minh Châu ngày 8/3, khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa đã khám và phẫu thuật cho người bệnh lớn tuổi khác là cụ V.T.T (78 tuổi, ở Hà Nam). Cụ có tiền sử cắt tử cung đã trên 40 năm, nhiều lần đau bụng trên rốn song cũng ít khi đi khám do ngại. Lần gần đây cụ đau bụng nhiều ngày, kèm sốt, nôn. Đúng lúc lại xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khiến gia đình lo ngại. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy sỏi ở đoạn cổ túi mật có kích thước 24mm, ngoài ra còn vài sỏi nhỏ kích thước 22mm nằm trong túi mật, túi mật viêm dày, dịch ổ bụng và quanh tụy. Bệnh nhân ngay lập tức được mổ cấp cứu trong đêm với chẩn đoán tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi phần thấp ống mật chủ kèm viêm túi mật do sỏi. Các bác sĩ đã tiến hành cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi và đặt dẫn lưu Kerh đường mật chính.

Gần đây nhất, ngày 9/3, tua trực tiếp nhận bệnh nhân N.V.Q (69 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội). Bệnh nhân Q có tiền sử đau răng đã 4 ngày, do đang trong tình trạng dương tính với SARS-CoV-2 nên tự uống kháng sinh điều trị tại nhà. Tuy nhiên tình trạng không cải thiện, vùng mặt và cổ bệnh nhân sưng to, khó thở…, gia đình đã cấp tốc đưa bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ khám sơ bộ, nghi ngờ áp xe trung thất quá khả năng điều trị, nguy cơ tử vong rất cao nên đã chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân sốt cao, khó thở phải thở oxy hỗ trợ, vùng cổ sưng bạnh lan cả hai bên đau lan xuống ngực. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy ổ áp xe lớn kích thước tới 150×42 mm vùng cằm, góc hàm hai bên lan xuống khoang cạnh hầu hai bên và trung thất trước.

Kíp mổ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Chính, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, hiện đang là đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Đây là một ca bệnh nặng khá đặc biệt vì bệnh nhân lớn tuổi, tổn thương đã lan rộng nguy cơ tử vong rất cao thậm chí ngay cả trong lúc gây mê do bệnh nhận bị chèn ép đường thở.

Không quản ngại người bệnh mắc COVID-19, kíp mổ với sự phối hợp và chuẩn bị kỹ càng, cùng các trang thiết bị hiện đại, người bệnh đã được phẫu thuật an toàn, rửa sạch và lấy mủ, sau đó được dẫn lưu cả vùng cổ lẫn ở trung thất.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Chính cho biết, trong ca mổ, việc được quan tâm hàng đầu là kíp gây mê cũng như kíp phẫu thuật đã thực hiện các biện pháp an toàn phòng lây nhiễm COVID-19 từ người bệnh theo qui định. Mặc dù có khó khăn hơn những ca mổ thông thường nhưng tất cả nhân viên y tế liên quan đến ca mổ đều thực hiện nghiêm túc khi sử dụng đồ bảo hộ cá nhân (PPE).

Sau mổ đến ngày thứ hai, bệnh nhân đã ổn định và được về tiếp tục điều trị tại đơn vị thu dung của bệnh viện. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, không còn phải thở oxy hỗ trợ, vết mổ được chăm sóc và thay băng bởi các chuyên gia của khoa.

Theo VTV

