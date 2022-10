Nguy hiểm: Xuất hiện dịch sốt với 736 ca mắc, 1 ca tử vong ở huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Cán bộ y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhi tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn.

Ngày 25/10, tại Khoa Nhi, bệnh viện huyện đang điều trị nội trú cho hơn 60 bệnh nhi. Tại các Trạm Y tế xã trong huyện, số lượng trẻ em đến khám với biểu hiện sốt cao cũng tăng lên hàng ngày.

Đặc biệt, vào hồi 6h30 phút sáng 24/10, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 8 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao (40,5 độ C), hôn mê sâu. Kíp trực và tổ cấp cứu đã nhanh chóng cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng không có kết quả, bệnh nhi tử vong hồi 10h30 phút cùng ngày.

Sơ bộ chẩn đoán tử vong: Ngừng tuần hoàn – theo dõi sốc nhiễm khuẩn/hôn mê CRNN (người nhà bệnh nhi kể lại trước đó đã sốt cao ở nhà 2 ngày, chiều 23/10 có đến truyền dịch tại phòng khám tư nhân).

Ngay khi nhận được thông tin báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Kạn đã có mặt tại địa bàn, trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch lan rộng. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, triển khai khẩn cấp các biện pháp chuyên môn chống dịch: Giám sát, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm các ca mắc.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, ổ dịch xuất hiện rải rác hầu như tất cả các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ đầu tháng 10/2022, tập trung chủ yếu là Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng. Toàn huyện đến ngày 25/10 có tổng số 736 người mắc. Trong đó 109 trẻ vào viện điều trị, 1 ca tử vong.

Riêng chiều ngày 25/10, tại Khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn tiếp nhận thêm 12 bệnh nhi có biểu hiện sốt, đau họng chủ yếu là học sinh các Trường tiểu học, Mầm non. Biểu hiện lâm sàng sốt nhiệt độ 38,5 độ C – 40 độ C, ho, đau họng, người mệt mỏi, không đau tức ngực, không khó thở, không xuất huyết dưới da.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã lấy 7 mẫu bệnh phẩm (3 mẫu tại Khoa Nhi, 4 mẫu lấy tại Trạm Y tế thị trấn Bằng Lũng) chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm khẳng định.

Hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh và gây bệnh. Đặc biệt trẻ em, sức đề kháng yếu, rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khi giao mùa.

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi trẻ có triệu chứng sốt, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để đánh giá được mức độ bệnh. Nếu bệnh ở mức nhẹ và trung bình, cha mẹ sẽ được hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà.

Các bác sĩ cũng lưu ý với cha mẹ trong quá trình chăm sóc trẻ: Nếu trẻ sốt dưới 38,5 độ C, không có bệnh lý gì đặc biệt thì chỉ sử dụng các biện pháp hạ sốt thông thường như mặc quần áo thoáng mát, nằm phòng đủ ấm hoặc trườm ấm cho trẻ. Trong trường hợp trẻ bị sốt trên 38,5 độ C, mới sử dụng một số loại thuốc hạ sốt hay sử dụng như paracetamol, liều lượng thì tính theo cân nặng của trẻ, thông thường là 10-15mg/kg cân nặng và khoảng 4- 6 tiếng mới lặp lại liều dùng 1 lần, uống đủ nước. Tăng cường chế độ dinh dưỡng để trẻ tăng sức đề kháng, nhanh chóng hồi phục sức khỏe: Đối với trẻ bú mẹ, cho trẻ bú theo nhu cầu, bú nhiều lần hơn so với bình thường. Với trẻ lớn, chuẩn bị cho trẻ các thức ăn mềm, dễ nuốt, cho trẻ ăn thành nhiều bữa trong ngày. Tăng cường rau xanh, trái cây.

Cha, mẹ chăm sóc trẻ bệnh tại nhà thấy một trong những triệu chứng: Trẻ không ăn uống được hoặc không bú sữa; Trẻ khó thở, thở gấp, thở rút lõm lồng ngực; Trẻ sốt cao mà uống thuốc hạ sốt không đỡ thì cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

