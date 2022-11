Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022: Nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đến an toàn thông tin

Ngày 24/11, Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 đã diễn ra với chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”.

Trong kỷ nguyên 4.0, chuyển đối số là điều tất yếu mà mọi quốc gia trên thế giới đều đang hướng tới. Tại Việt Nam, năm 2022 được coi là năm chuyển đổi số quốc gia với việc triển khai mạnh mẽ các công nghệ như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật….

Trong quá trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số… của đất nước, việc thiết lập ra môi trường mạng an toàn để Chính phủ, doanh nghiệp và người dân sử dụng có vai trò hết sức quan trọng. Đây là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Với bối cảnh đó, Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn” trở thành một diễn đàn quan trọng cấp quốc gia, là sự kiện hàng đầu, nổi bật nhất về an toàn, an ninh mạng trong năm 2022 tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm đối với cộng đồng an toàn, an ninh thông tin trong nước và quốc tế.

Sự kiện do được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Đây cũng là năm thứ 15, Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam được tổ chức thường niên tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Hưng – Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) cho biết, trong năm 2022, cứ 4 tổ chức, doanh nghiệp thì có 1 đã từng gặp tình trạng bị gián đoạn hệ thống, dịch vụ bị tấn công mạng. Đây là kết quả từ khảo sát 135 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về công tác đảm bảo an toàn thông tin do VNISA thực hiện.

Ông Nguyễn Thành Hưng – Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, có đến 76% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện tại. Có tới 87% tổ chức, doanh nghiệp lo ngại về yếu tố con người, 58% đơn vị lo ngại về điểm yếu tố công nghệ và 47% lo sợ về lỗ hổng quy trình. Đặc biệt, 68% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã kêu gọi VNISA, các doanh nghiệp, cộng đồng an toàn an ninh mạng cùng chung tay đưa Việt Nam trở thành một quốc gia tự chủ về công nghệ, sản phẩm phục vụ an toàn, an ninh mạng.

Ông Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu chào mừng (Ảnh: TTXVN)

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng, thông qua sự kiện này, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân sẽ có thêm sẽ có thêm nhận thức và hành trang để từ đó tự tin thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số nhanh hơn.

Chương trình hội thảo bao gồm phiên toàn thể buổi sáng với các báo cáo: Tổng quan về chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; An toàn thông tin trong chuyển đổi số – thách thức và giải pháp; Giải pháp bảo mật dựa trên IOT phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến; Nhận diện rủi ro và tài sản số của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức của người dùng về ATTT; Kinh nghiệm triển khai giải pháp an toàn thông tin phục vụ người dùng; Đảm bảo an ninh tự động, tập trung cho ứng dụng trong kỷ nguyên số; Trải nghiệm số an toàn…

Điểm nhấn của chương trình là buổi tọa đàm về “Vai trò của doanh nghiệp trong triển khai chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia” do TS. Vũ Quốc Thành – Phó Chủ tịch Tổng thư ký VNISA chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo Cục ATTT; ông Đào Gia Hạnh (Phó giám đốc công nghệ FPT IS); ông Hà Thế Phương (Tổng giám đốc CMC Cyber Security); ông Shash Hegde (Chuyên gia ATTT cao cấp, khối dịch vụ khách hàng công, Google Asia Pacific).

Chương trình còn có hai phiên chuyên đề buổi chiều và một hội thảo chuyên đề bảo vệ trẻ em online. Bên cạnh đó là khu vực triển lãm với hơn 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ an toàn thông tin mạng của các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Tại sự kiện, đại diện VNISA đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập hiệp hội.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra lễ ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.

Theo Cục An toàn thông tin, những doanh nghiệp tham gia Liên minh cần đáp ứng được một số tiêu chí như: là doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin; có lượng người dùng dịch vụ lớn tại Việt Nam; có nền tảng hạ tầng, sản phẩm đáp ứng các tiêu chí an toàn cho người dùng. Thời gian tới, Liên minh sẽ mở rộng để các doanh nghiệp có đủ năng lực cùng tham gia.

Lễ ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng (Ảnh: TTXVN)

Liên minh hoạt động dưới bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) có vai trò chủ trì điều phối, định hướng các hoạt động chung của Liên minh.

Cũng theo Cục An toàn thông tin, sứ mệnh của Liên minh là thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cho người dân khi tham gia sử dụng mạng. Từ đó, Liên minh giúp tạo dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, giảm thiểu sự cố mất an toàn thông tin và tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội số.

