Ngành Y tế giải quyết thế nào 22 tấn rác thải nhựa mỗi ngày?

ên cạnh hệ thống xử lý nước thải y tế, lò đốt cho rác thải y tế, các bệnh viện đang đối phó với tình trạng rác thải nhựa “len lỏi” vào tận giường bệnh. Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước có hơn 13.000 cơ sở y tế, mỗi năm điều trị hơn 150 triệu lượt bệnh nhân và trên 300 triệu lượt người khám ngoại trú. Khi vào bệnh viện, bệnh nhân thường đi kèm theo 1-2 người nhà nên lượng rác thải rất lớn.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế diễn ra ngày 16/8/2019, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo nhanh từ một số bệnh viện, có khoảng 5% trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa (khoảng 22 tấn/ngày).

“Bệnh viện không phim”

giảm thiểu tác hại ra môi trường

Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Hữu nghị là một trong số ít các bệnh viện của Bộ Y tế thực hiện Đề án thí điểm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tức là không in phim sau khi tiến hành chụp Xquang, chụp cộng hưởng từ, chụp CT-Scanner và chụp mạch số hóa nền cho bệnh nhân, thay vào đó là lưu trữ bằng hệ thống công nghệ thông tin.

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị cho biết, thực tế, hầu hết các bệnh viện hiện nay vẫn đang thực hiện quản lý và lưu trữ các hồ sơ song song dưới dạng văn bản giấy và phim. Các dữ liệu chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ rời rạc, tách rời giữa phim và biên bản ghi nhận kết quả chẩn đoán, không đồng bộ nên dễ nhầm lẫn, thất lạc. Bên cạnh đó, việc sử dụng các chất hóa học, thuốc rửa phim cũng gây độc hại, ảnh hưởng đến môi trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Bệnh viện Hữu nghị đã được Bộ Y tế lựa chọn triển khai mô hình bệnh viện không phim đầu tiên của cả nước. Mô hình bệnh viện không phim giúp tránh lãng phí, đồng thời giảm thiểu tác hại ra môi trường. Toàn bộ hình ảnh chiếu chụp của bệnh nhân sẽ được lưu kết quả ngay trên máy tính và nhanh chóng gửi lên hệ thống trực tuyến của các khoa, phòng để bác sĩ có chẩn đoán sớm, phục vụ cho công tác điều trị.

Để thực hiện điều này, Bệnh viện Hữu nghị đã ứng dụng công nghệ 4.0 trong chẩn đoán, điều trị nhiều bệnh lý phức tạp. Bệnh viện đã đầu tư hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại (như máy chụp cắt lớp 256 dãy, hệ thống chụp cộng hưởng từ…) giúp chẩn đoán nhanh và chính xác tổn thương, từ đó đưa ra những đánh giá kịp thời và có hướng điều trị đúng, đạt kết quả tốt cho bệnh nhân.

“Bệnh viện đã không dùng phim hơn 10 năm nay. Lợi ích của việc không dùng phim là tiết kiệm được chi phí in phim, mỗi năm bệnh viện tiết kiệm được 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, không dùng hóa chất in phim, không in phim, giảm thiểu độc hại, giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, giúp môi trường y tế xanh, sạch đẹp”- PGS.TS Nguyễn Thanh Hà cho biết.

Đồng thời thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ thay đổi thói quen không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe và triển khai thực hiện theo Chỉ thị về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị cũng đã phát động và chỉ đạo các khoa, phòng phấn đấu giảm tối đa chất thải nhựa. Đồng thời, tiến tới sử dụng túi rác thải có chất liệu thân thiện môi trường, dễ phân hủy.

Ngành y tế nói không với đồ nhựa dùng 1 lần

GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa. Theo GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế như từ bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế. Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân, bởi sự tiện dụng, nhẹ và giá rẻ.

“Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, sinh thái và sức khỏe con người. Vì vậy, cần phải có biện pháp chặt chẽ để giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành y tế”- GS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho biết.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, để góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa nói chung cũng như giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, lãnh đạo các Khoa, Phòng đã ký cam kết với Ban Giám đốc về thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa với các nội dung: Thu gom và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế; tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống, sử dụng các vật dụng, dụng cụ, vật tư, thiết bị, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa đựng thuốc, hóa chất làm tự vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh; Đồng thời, vận động tuyên truyền tới nhân viên y tế, người điều trị tại các Khoa, Phòng hạn chế sử dụng các vật dụng làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn uống, sinh hoạt. Sử dụng bình nước thủy tinh, cốc thủy tinh để phục vụ nước cho đại biểu khi tổ chức họp, hội thảo, hội nghị; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom tái chế đúng quy định…

PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, việc ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức, người lao động về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; lan truyền rộng rãi thông điệp bảo vệ môi trường. Đồng thời, thúc đẩy xây dựng môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp, từ đó nâng cao chất lượng điều trị, chất lượng cuộc sống hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho rằng, các sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong y tế có ưu điểm là đã góp phần phòng ngừa được nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo chất lượng chuyên môn y tế; đặc biệt những công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về vô trùng, an toàn, an ninh sinh học. Mặc dù vậy, nhiều vật liệu bao gói, vật dụng bằng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần có thể thay thế được bằng các vật liệu an toàn và thân thiện với môi trường hơn.

“Trong phê duyệt đấu thầu mua sắm vật tư y tế, phải giảm bớt, hạn chế tối đa đồ nhựa dùng 1 lần. Trong vấn đề chuyên môn, từ khoa Dược, khoa điều trị nội trú, khoa khám bệnh ngoại trú đến các bếp ăn, nhà ăn đều thực hiện cam kết giảm thiểu tối đa, tiến tới dừng, không dùng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong y tế nói riêng và trong sinh hoạt liên quan đến chăm sóc sức khỏe nói chung”- Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết./.