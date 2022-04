Miền Trung tiếp tục có mưa lớn

Từ hôm nay (4/4) khu vực miền Trung sẽ lại có mưa lớn, cách đợt mưa trước chỉ khoảng 1 ngày.

Mưa to, dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Bình Định những ngày vừa qua

Vùng mưa lớn dự báo mở rộng ra đến Đà Nẵng và khắp khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực này vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lớn 4 ngày qua.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: “Đầu tuần (ngày 4/4 đến ngày 6/4), Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo ở Trung Bộ tiếp tục xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to trên diện rộng. Đánh giá tại thời điểm này cho thấy, đợt mưa này không lớn bằng đợt mưa cuối tháng 3 vừa qua, tuy nhiên do vừa trải qua một đợt mưa lớn trái mùa cực đoan, với đợt mưa dự báo sắp tới, chúng ta tiếp tục phải cảnh giác với các điều kiện thời tiết nguy hiểm như dông, lốc kèm gió giật mạnh trong mưa dông; các khu vực trũng, thấp đề phòng khả năng xảy ra ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp

Trên biển, trong hôm nay và ngày 5/4, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cảnh báo, tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 8-9/4 và gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này.

Từ ngày 8/4, ở vùng biển Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, ngoài Biển Đông có thể xuất hiện một cơn bão sớm trong năm 2022″.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 12 độ C.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 4/4:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 12 độ C, cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng tỉnh Thừa Thiên – Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng – Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Riêng Đà Nẵng – Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 17-20 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo VTV

