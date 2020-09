Miền Trung: Nhiều vùng xung yếu đã sơ tán dân vào lúc 20 giờ tối

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (18/9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão, người dân các tỉnh miền Trung đã chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5. Các tàu cá đánh bắt ở vùng biển xa đã về nơi neo đậu, tránh trú. Người dân ở những vùng xung yếu, nguy hiểm được di dời đến những nơi an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác di dời dân ở tỉnh Quảng Trị.

Tại tỉnh Quảng Trị, đến chiều tối 17/9 đã có 2.200 tàu, thuyền vào bờ an toàn. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng hướng dẫn người dân sắp xếp vị trí neo đậu tàu thuyền an toàn, tránh va đập; yêu cầu người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Tỉnh Quảng Trị di dời khoảng 94.000 hộ dân. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước 20 giờ tối nay, những người dân ở vùng xung yếu, vùng khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão đã đến nơi tránh trú an toàn.

“Quan điểm của tỉnh là phải đảm bảo an toàn cho người dân và ứng phó kịp thời với cơn bão này. Vấn đề vật tư để kịp thời ứng cứu phòng chống 4 tại chỗ đã chuẩn bị. Trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh, kêu gọi tất cả mọi người dân đều ứng phó với cơn bão. Hiện tại, loa phát thanh cũng như các đoàn đều đã chỉ đạo. Việc thứ 2 là ngày mai tạm thời cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học”- ông Hưng cho hay.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Cũng trong chiều 17/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự chủ động ứng phó của 2 địa phương này. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão để kịp thời triển khai công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Thủ tướng nói: “Trước hết tôi đánh giá rất cao và biểu dương Lãnh đạo tỉnh, các cấp các ngành đã tập trung để ứng phó với cơn bão này, thực hiện tót chỉ thị của Thủ tướng. Nhiệm vụ tới, tôi đề nghị trước hết đảm bảo an toàn cho người dân trên biển, trong đất liền. Chúng ta phải tập trung xử lý nhà dân cho tốt. Thứ hai là tập trung vào những công trình sản xuất công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là những công trình công cộng phục vụ người dân”.

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã di dời khoảng 300 người già, trẻ em, phụ nữ ở 2 khối Phước Trạch và Phước Hải, phường Cửa Đại về trường THCS Nguyễn Du để tránh bão. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, thành phố chủ động ứng phó với mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Ông Hùng cho biết: “Riêng đối với khu vực xung yếu hiện nay như phường Cửa Đại thì chủ trương của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố thì thống nhất di dời đối với người già và trẻ em, phu nữ và người có bênh. Cùng với bộ đội biên phòng và một số cơ quan đang xúc tiến công việc này đảm bảo hoàn thành trước 18 giờ tối nay”./.

Một số hình ảnh miền Trung sẵn sàng đón bão:

Các chủ tàu cá đã chằng néo xong vào bờ tránh trú.

Người dân có nhà xung yếu đã được di dời vào Nhà khách Thanh Niên ở thị trấn Cửa Việt tỉnh Quảng Trị.

Các thiết bị thi công đập ngăn mặn trên sông Hiếu ở tỉnh Quảng Trị đang được đơn vị thi công đưa vào khu vực an toàn và tạm dừng thi công.

Dân quân phường Cửa Đại, thành phố Hội An hỗ trợ di dời người dân.

Lực lượng chức năng xuống tận nhà đưa người dân đi sơ tán bão.

Người dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chằng chống nhà cửa chống bão.

Nhiều hộ dân dùng cả tản đá to để chằng chống nhà cửa.

Tàu thuyền neo đậu ngăn nắp tại Cửa Việt.