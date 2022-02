Lễ cầu quốc thái dân an xuân Yên Tử năm 2022

Sáng 10/2, tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an.

Lịch sử đất nước hàng ngàn năm phải chống chọi với chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh thế nên, trong tâm thức người Việt Nam luôn hướng tới sự bình an.

Lễ cầu quốc thái dân an, một nghi thức tôn giáo từ xa xưa, cũng hướng đến mục tiêu cao cả ấy, nhất là dưới triều Trần, một trong những triều đại phong kiến thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam luôn lấy sự thịnh vượng của quốc gia dân tộc, lấy sự an vui của nhân dân làm thượng sách giữ nước.

“Phật hoàng về đây tu hành, mục đích cũng chỉ cầu cho quốc thái dân an. Cụ luôn luôn đặt vấn đề an dân, an sinh, bình yên của quốc gia dân tộc lên hàng đầu, kể cả dẹp giặt cũng chỉ để an dân. Cho nên khi cụ thành lập Phật giáo Trúc Lâm, phật giáo chỉ làm cho nhân dân Việt Nam bình yên, ấm no, hạnh phúc”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Dòng người từ các địa phương xu xuân, bái phật tại Khu Di tích và Danh thắng Yên Tử (Ảnh: TTXVN)

Năm nay, để thích ứng an toàn với COVID-19, các di tích, cơ sở thờ tự trong cả nước sẽ không tổ chức Lễ hội xuân mà chỉ tổ chức phần lễ tâm linh theo văn hóa truyền thống. Nhìn từ Quảng Ninh, với hệ thống di sản văn hóa phong phú và độc đáo cùng với tỷ lệ tiêm phủ vaccine đạt 97% thì việc người dân du xuân với một khát vọng bình an là những chỉ dấu cho thấy du lịch đang khởi sắc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã có 642 cơ sở cơ sở du lịch, dịch vụ, trong đó bao gồm các điểm di tích được công nhận đủ tiêu chuẩn dán nhãn xanh an toàn về du lịch. Quảng Ninh đang triển khai rất tích cực các chiến lược để mở cửa đón khách du lịch. Chúng tôi kỳ vọng và mong muốn năm nay sẽ đạt khoảng 10 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh, trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế”.

Sau gần hai năm “đóng băng”, du lịch nội địa dần sôi động trở lại. Dịch COVID-19 đang trong tầm kiểm soát không chỉ là đòn bẩy để du lịch hồi phục mà còn là cách để du khách thích nghi với du lịch an toàn, trong đó du lịch văn hóa sẽ là sản phẩm rất cốt lõi của du lịch Việt Nam để Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Theo VTV

