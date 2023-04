Lật xe tải chở dưa hấu ở Phú Yên, 9 người thương vong

Theo thông tin từ đại diện Công an tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (3/4), trên đường ĐT 643 tại dốc Súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).

Lực lượng cứu hộ đang đưa các nạn nhân ra khỏi cabin

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải đang di chuyển theo hướng Tây – Đông, chở dưa hấu đi tiêu thụ. Trên xe ngoài tài xế còn có thêm 8 người. Khi xuống dốc, bất ngờ chiếc xe bị lật úp vào vách núi.

Có 4 người trong vụ lật xe chở dưa hấu tử vong

Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra tai nạn, có 6 người trên xe được đưa ra ngoài và đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong. 3 người còn lại bị kẹt trong cabin.

Đến 9h10, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Phú Yên đã đến hiện trường và tìm cách cứu nạn 3 người mắc kẹt, nhưng 3 người đã tử vong.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc về vụ tai nạn này./.