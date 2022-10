Lập tổ công tác ngăn ngừa các hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội và y tế

Cơ quan công an và BHXH đã thành lập tổ công tác chung để phối hợp thường xuyên, liên tục trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Đoàn công tác của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc tại Bắc Giang

Trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có xu hướng phức tạp và tinh vi hơn, cơ quan công an và bảo hiểm xã hội đã thành lập tổ công tác chung và đạt được nhiều kết quả.

Đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội hai tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh trong hai ngày 17 – 18/10. Theo báo cáo, thời gian qua, cơ quan công an và bảo hiểm xã hội các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai và phân công cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, tại tỉnh Bắc Giang, tháng 5/2022, công an và bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hòa đã phối hợp điều tra, phát hiện 3 trường hợp người lao động dùng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định để giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Hay tại Quảng Ninh, tính đến hết tháng 9/2022, 2 đơn vị đã thanh tra và phát hiện 11 người lao động chưa được đóng, đóng thiếu thời gian và truy thu số tiền trên 159 triệu đồng.

Tại các buổi làm việc tại hai địa phương, ý kiến của các đại biểu đều cho rằng công tác phối hợp giữa cơ quan Công an và cơ quan bảo hiểm xã hội đã được triển khai rất chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực, song hiện nay hoạt động này vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Việc xác định hành vi chậm đóng và trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nên gặp khó khăn trong công tác phối hợp xử lý vi phạm đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết trong bối cảnh hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có xu hướng phức tạp và tinh vi hơn. Vì vậy, hai đơn vị công an và bảo hiểm xã hội các tỉnh cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp; phân cấp, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc rõ ràng hơn, đảm bảo có chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp hơn nữa.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Ông Lê Hùng Sơn đề nghị, bảo hiểm xã hội các tỉnh cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và nhất là ở khâu trao đổi, chia sẻ thông tin thường xuyên với Công an tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tích cực cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện thu, chi, giải quyết chế độ nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người tham gia.

Trước đó, từ ngày 3 – 7/10, Đoàn Công tác liên ngành Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tổ chức kiểm tra tại 4 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Theo VTV

Lượt xem: 2