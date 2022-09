Làm thế nào để ngăn ngừa các vụ cháy tại quán karaoke?

Cách tốt nhất để phòng ngừa những vụ cháy gây thiệt hại về tính mạng tại các quán karaoke là nâng cao ý thức của chủ cơ sở kinh doanh cũng như chính khách hàng.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cơ sở kinh doanh karaoke thường hay xảy ra cháy hơn loại hình kinh doanh khác. Đồng thời khi xảy ra cháy thường cháy lan, cháy lớn là bởi đây là loại hình kinh doanh đòi hỏi hạ tầng đặc biệt. Để có một phòng hát, chủ nhân phải làm hệ thống cách âm bằng các vật liệu dễ cháy như xốp, mút, nhựa, nilon… Nếu đúng một phòng hát theo tiêu chuẩn thì phải được xây dựng, thiết kế, thẩm duyệt ngay từ ban đầu.

Chỉ một sơ suất nhỏ trong việc sử dụng thiết bị điện cũng có thể dẫn đến cháy lớn. Chỉ cần lơ là công tác phòng cháy, chữa cháy cũng có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Do đó, nếu phòng cháy, chữa cháy mà không xuất phát từ tự ý thức phòng ngừa mà chỉ mang tính đối phó thì hậu quả là không thể đo đếm.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn. chế tài mạnh nhất và hiệu quả nhất không chỉ là biện pháp đình chỉ từ cơ quan chức năng mà còn cần phải có sự giám sát của chủ cơ sở và ý thức của chính khách hàng. Nếu ý thức chấp hành kém, chủ nhân chỉ vì lợi nhuận thì dù có bị xử lý nhưng họ vẫn sẽ lén lút hoạt động.

Các quán karaoke ở Hà Nội hay bất cứ một địa bàn nào đều được hoán cải từ các ngôi nhà thiết kế để ở. Khi chủ nhân chưa sử dụng thì cho thuê kinh doanh karaoke, hoặc ở quán karaoke thuê mặt bằng rồi dựng nhà khung thép để kinh doanh. Từ sự thiếu thiết kế đúng quy chuẩn ban đầu dẫn đến quá trình cải tạo chắp vá đã khiến xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ. Cơ sở hạ tầng được thiết kế tự phát, mỗi lúc lắp một thứ, ý thức chủ kinh doanh đã kém cùng với sự quan của khách đến hát là nguyên nhân dẫn đến cháy và tử vong.

Bên cạnh đó, khách vào hát karaoke thường trong tình trạng có hơi men, sự tỉnh táo hạn chế, thậm chí có nhiều người say mềm. Sự hỗn loạn trong âm thanh, ánh sáng ở không gian chật hẹp vốn chỉ có duy nhất một cánh cửa để ra vào, thì còn khó để đi lại chứ nói gì đến khi xảy ra sự cố. Đã vậy, khi xảy cháy thì hệ thống điện chiếu sáng thường bị mất, môi trường bỗng trở nên tối đen thì rất khó tìm hướng thoát nạn.

Tất cả những tồn tại, thực trạng tiềm ẩn về hỏa hoạn ở quán karaoke như đã nói trên đều được cơ quan chức năng nhận diện, điểm mặt. Nhưng sự lơ là, bất chấp hậu quả và chỉ đặt lợi nhuận lên trên của chủ cơ sở khiến việc chấp hành các quy định PCCC chỉ mang tính chiếu lệ, qua loa nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra. Thậm chí, từ ý thức chấp hành quy định an toàn PCCC kém đã dẫn tới tình trạng các cơ sở bị đình chỉ do không đủ điều kiện an toàn cháy, nổ.

Hiện, CATP Hà Nội đã mở cao điểm thực hiện kiểm tra 100% các quán karaoke, giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Đợt cao điểm kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke sẽ kết thúc vào ngày 20/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổng hợp, rà soát các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục, gửi danh sách cho cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải công khai để mỗi người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng.

Đại tá Dương Đức Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu: “Cảnh sát PCCC và CNCH phải làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, tổ chức các mô hình PCCC tại cơ sở, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân để hạn chế các vụ cháy nhiều hơn. Để phòng ngừa cháy nổ tại quán karaoke, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tham mưu cho CATP, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội ban hành các văn bản, tổ chức các hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế địa bàn và theo lĩnh vực quản lý. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về PCCC. Cơ bản giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác PCCC liên quan đến quản lý quán karaoke thời gian qua”.

Theo VTV

Lượt xem: