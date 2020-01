Hơn 1500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Sau 5 ngày thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, đã có nhiều lái xe ô tô sử dụng rượu, bia bị phạt hành chính với số tiền rất cao là 30-35 triệu. Cá biệt, đã có trường hợp bị phạt 40 triệu đồng, mức cao nhất trong quy định của Nghị định 100.

Đánh giá về hiệu quả của việc thực thi Luật phòng chống tác hại rượu, bia trên cả nước trong 1 tuần qua, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng: “Luật phòng chống tác hại rượu, bia có nhiều nội dung quy định nhưng chúng ta thấy rằng, quy định tuyệt cấm tuyệt đối uống rượu bia khi lái xe và được cụ thể hóa bằng Nghị định 100 của Chính phủ đối với việc xử phạt hành vi vi phạm đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người dân.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 ngày có 103 người chết do tai nạn giao thông, trung bình 17 người chết/ngày, thấp hơn 4 người so với con số 21 người chết/ngày do tai nạn giao thông trong năm 2019. Tất nhiên chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện và chờ đợi thêm một thời gian để đánh giá toàn diện hơn nhưng 1 tuần thực thi cho thấy, có sự thay đổi và sự thay đổi này rất nhân văn mà mọi người dân đều mong chờ. Đây chính là hiệu lực thực sự của quy định này”.

Trước đó, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 đã quy định cấm triệt để việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Cục CSGT cũng yêu cầu CSGT các địa phương khi kiểm soát vi phạm nồng độ cồn cũng lồng ghép kiểm tra vi phạm về ma túy và dùng camera ghi lại toàn bộ hoạt động kiểm tra để phục vụ việc xử lý vi phạm.

Theo VTV

Lượt xem: