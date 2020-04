Hoa hậu Khánh Vân chọn áo dài là trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020

Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn áo dài và khởi động cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc dự thi tại Miss Universe 2020.

Gắn liền với hình ảnh áo dài từ khi đăng quang cuộc thi Miss Áo Dài 2013, hai lần liên tiếp giành giải thưởng phụ “Người đẹp Áo dài” tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2019, Hoa hậu Khánh Vân – đề cử đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020 chia sẻ, cô cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi khoác lên người bộ áo dài truyền thống dân tộc.

Hoa hậu Khánh Vân.

Nhiều khán giả cũng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy phần trình diễn của Hoa hậu Khánh Vân trong trang phục áo dài trên sân khấu cuộc thi nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh – Miss Universe.

Cùng với việc lựa chọn trang phục dân tộc dự thi tại Miss Universe 2020, người đẹp còn phát động cuộc thi tuyển chọn thiết kế. Cuộc thi là cơ hội dành cho những nhà thiết kế trẻ, khán giả được dịp thể hiện tình cảm, đóng góp sáng tạo của mình đối với trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam.

Khởi động cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020.

Sau 3 mùa giải được tổ chức thành công, cuộc thi thu hút sự quan tâm, theo dõi của truyền thông trong nước và quốc tế, để lại nhiều ấn tượng trên sân khấu Miss Universe với liên tiếp những bộ trang phục đặc sắc tạo được hiệu ứng tốt như: Nàng Mây (Lệ Hằng – Miss Universe 2016), Hồn Việt (Nguyễn Thị Loan – Miss Universe 2017), Bánh Mì (H’Hen Niê – Miss Universe 2018), Café phin sữa đá (Hoàng Thùy – Miss Universe 2019), không chỉ chinh phục khán giả quốc tế bằng sự sáng tạo độc đáo, thẩm mỹ, qua đó còn truyền tải và giới thiệu những nét đẹp văn hoá, đời sống đặc sắc của con người và đất nước Việt Nam.

Tiếp nối những thành công đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam tiếp tục tổ chức và chính thức khởi động cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020”, cuộc thi năm nay có sự thay đổi hấp dẫn về format, đặc biệt trang phục áo dài – quốc phục Việt Nam được lựa chọn trở thành đề bài cho cuộc thi mang chủ đề “Việt Nam – Tuyệt tác đường cong”. Hoa hậu Khánh Vân sẽ giữ vai trò đồng hành xuyên suốt cuộc thi năm nay.

Đại diện BTC, ông Trần Việt Bảo Hoàng – Giám đốc công ty Unimedia cho biết: “Cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam tại Miss Universe luôn là một trong những hoạt động được khán giả chờ đợi nhất hàng năm. Chúng tôi tự hào đã tạo ra sân chơi cho những Nhà thiết kế trẻ tài năng, những sáng tạo mới mẻ, vượt ngoài khuôn khổ và góp phần không nhỏ trong việc quảng bá nét độc đáo về văn hoá, ẩm thực, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Sau nhiều năm Việt Nam đem đến sự độc đáo thông qua Nàng mây, Bánh mì hay Cafe phin, chúng tôi mong muốn quay trở về sự nguyên bản theo một cách độc đáo nhất: tà “Áo dài” với chủ đề “Việt Nam – Tuyệt tác đường cong”. Bộ thiết kế mang cảm hứng áo dài được lựa chọn chắc chắn sẽ phải là một sáng tạo độc bản, sự mới mẻ có thể đến từ cách thức thể hiện, thiết kế, kĩ thuật, hiệu ứng sân khấu, cách trình diễn nhưng chắc chắn vẫn phải giữ được vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích các bạn đi tìm sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, tìm được tiếng nói riêng trong ngôn ngữ thiết kế để mang áo dài Việt trở lại sân khấu Miss Universe bằng một cách độc đáo nhất.”

Format cuộc thi cũng có nhiều thay đổi với hình thức thi đấu mới, gồm 3 vòng thi: Bản vẽ, Đối đầu và Hoàn thiện. Ở các vòng thi sẽ có hai bảng thí sinh, gồm: Bảng All Stars và bảng Tự Do, trong đó bảng All Star bao gồm 16 thí sinh được BTC chọn ưu tiên từ thí sinh chiến thắng, Top 3, Top 5, Top 15… của ba mùa giải trước. Bảng Tự do là những thí sinh mới tham gia cuộc thi hoặc chưa may mắn được chọn của những mùa giải cũ. Ở bảng Tự do không giới hạn số lượng bài thi cho mỗi thí sinh dự thi.

Top 32 gồm 16 thí sinh dự thi bảng All Stars và 16 thí sinh bảng Tự do sẽ bước vào vòng 2, trong từng bảng, các bài dự thi được chia thành từng cặp đấu đối kháng với nhau để lần lượt chọn ra top 16, top 8, top 4.

Sang vòng 3, hai mẫu dự thi đại diện bảng All Stars và bảng Tự do sẽ tiến hành thực hiện sản phẩm. Bộ trang phục chiến thắng do BGK, khán giả và Hoa hậu Khánh Vân lựa chọn sẽ được trình diễn trong phần thi Trang phục dân tộc (National Costume) tại Miss Universe 2020./.

Theo VOV

