Đẩy mạnh trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội XIII và Tết Nguyên đán

Công an cả nước đã đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tấn công, truy quét quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Sau hơn 1 tháng cao điểm, lực lượng công an đã đấu tranh mạnh và trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó tập trung vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, hoạt động lưu động; các tụ điểm đánh bạc, mại dâm; đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đồng thời, lực lượng công an cũng triển khai chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối an ninh trật tự, đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động gây rối làm mất ổn định về an ninh trật tự; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào những giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm, thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Hà Nội tăng cường trấn áp tội phạm

Là nơi diễn ra Đại hội Đảng, cũng là thủ đô – trái tim của cả nước, Hà Nội đang làm mọi việc để đảm bảo an toàn, trật tự, tối đa. Công an Hà Nội đang tập trung cao độ, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ tới từng tổ dân phố trong việc nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ, kiểm soát sớm, từ xa mọi nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Một ổ nhóm trộm cắp, cướp giật đã thực hiện trên 20 vụ cướp tài sản trên các tuyến phố đến ổ nhóm tín dụng “đen”, cho vay nặng lãi tới trên 130%/năm, khi “con nợ” không kịp trả tiền, những đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí đe dọa hoặc uy hiếp người nhà nạn nhân hay ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, ở độ tuổi vị thành niên, chuyên gây gổ đâm thuê chém mướn đã đều bị triệt phá.

Chỉ trong 2 tuần cao điểm ra quân trấn áp tội phạm của Công an Hà Nội, đã có 35 ổ nhóm tội phạm bị triệt xóa, gần 100 đối tượng bị bắt giữ. Trong đó có nhiều ổ nhóm nguy hiểm, tội phạm vị thành niên hoạt động manh động, liều lĩnh, gây bức xúc trong nhân dân.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn quản lý các hệ loại đối tượng ngay tại nơi cư trú, ngăn chặn mọi hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự là việc làm đi sâu đi sát, nắm bắt tình hình, được đánh giá sẽ rất hiệu quả trong việc đấu tranh phòng ngừa, vô hiệu hoá từ sớm, từ xa các âm mưu gây rối, đảm bảo an ninh an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Công an Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các phương án bảo vệ Đại hội Đảng, đặc biệt thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phối hợp với các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu dân cư, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy… làm trong sạch địa bàn phục vụ tổ chức Đại hội XIII của Đảng và đảm bảo cho người dân đón Tết bình yên và đầm ấm.

Cảnh giác dụ dỗ cá độ bóng đá dịp cuối năm

Những nhiệm vụ của lực lượng công an là hết sức nặng nề, nhất là vào thời điểm mà Tết Nguyên đán đang đến gần, các loại tội phạm thường gia tăng. Trong đó, tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội và là tiền đề dẫn tới nhiều hành vi phạm tội khác.

Vừa qua, Cục cảnh sát hình sự Bộ công an đã phát hiện một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 700 tỷ đồng chỉ trong gần 4 tháng. Các đối tượng đã dùng những thủ đoạn, chiêu trò gì để thu hút được con bạc chơi với số tiền lớn như vậy?

Không cần có tiền nhưng vẫn có thể được chơi cá độ với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Cá độ bóng đá tín chấp là hình thức mới mà những đối tượng tổ chức cờ bạc qua mạng áp dụng nhằm dụ dỗ những con bạc tham gia, nếu thua có thể trả sau 1 tuần. Đích mà các đối tượng tổ chức cá độ nhắm tới là người thân của con bạc.

Các đường dây cá độ bóng đá qua mạng sẽ hoạt động theo mô hình từ quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý cho đến tài khoản cấp tổng đại lý rồi sau đó chia tài khoản cho các đại lý đến con bạc. Trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá sẽ có một bộ phận riêng chuyên thu nợ khi con bạc không trả đúng hẹn.

Các vụ án cá độ bóng đá bị phát hiện hầu hết lượng tiền giao dịch đều rất lớn, từ vài trăm tỷ đến cả nghìn tỷ đồng. Số tiền lớn là bởi những đối tượng tổ chức đánh bạc chỉ chọn con bạc mà gia đình có điều kiện kinh tế khá giả trở lên.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự chắc chắn không thể hiệu quả nếu thiếu tai mắt, sự tố giác của người dân. Hơn lúc nào hết, mỗi người cần ý thức trách nhiệm của mình, phối hợp với các lực lượng chức năng, đồng thời cảnh giác, tránh xa các loại tội phạm, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

