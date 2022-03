Đẩy mạnh tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử.

Thời gian qua, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành đã cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia ứng dụng nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân, trong thực hiện các thủ tục hành chính. Những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cư trú sẽ phần nào cho thấy điều đó.

Ảnh minh họa: NDO

Qua hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát khu vực khi đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chị Hương đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ nhập sinh cho con. Tất cả thao tác được thực hiện chỉ qua điện thoại di động.

Hồ sơ của chị Hương được cán bộ công an Phường Cát Linh tiếp nhận thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi đối chiếu thông tin trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các giấy tờ do công dân cung cấp là chính xác, cán bộ sẽ tiến hành xác nhận và gửi trả kết quả hồ sơ bằng tin nhắn điện thoại. Thời gian tiếp nhận thủ tục cư trú cũng như trả kết quả đã giảm tới hơn 50% so với trước đây.

Từ đầu tháng 3/2022 đến nay, chủ một cơ sở kinh doanh khách sạn cũng không cần đến cơ quan công an phường để thông báo lưu trú mỗi ngày. Bởi việc khai báo nay đã được thực hiện dễ dàng bằng dịch vụ công trực tuyến.

Theo thống kê, hiện đã có tất cả 11 thủ tục hành chính liên quan đến cư trú đã được nâng lên dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Điều này tạo thuận lợi cho công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, giảm áp lực công việc cho các cơ quan nhà nước, tăng tính minh bạch và hạn chế sai sót.

Việc đổi mới phương thức quản lý cư trú đã đơn giản, rút ngắn về thủ tục và thời gian giải quyết, qua đó từng bước ứng dụng chuyển đổi số phục vụ tốt hơn người dân.

Theo VTV

Lượt xem: