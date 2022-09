Đẩy mạnh kiểm tra, thu hồi bánh trung thu ”bẩn”

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế cho biết, hiện trên thị trường vẫn có tình trạng bánh Trung thu nhập lậu, trôi nổi, không rõ xuất xứ, không đảm bảo ATTP.

Trong bối cảnh Tết Trung thu đã cận kề, Cục ATTP – Bộ Y tế vừa tiếp tục có văn bản về tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2022.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản về tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022 gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn bán thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, trong đó có bánh Trung thu không đảm bảo chất lượng, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Tuy nhiên đến nay theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng vẫn có cảnh báo bánh Trung thu ‘bẩn’, nhập lậu, trôi nổi, không rõ xuất xứ, vi phạm ATTP…

Vì vậy, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Ban Quản lý ATTP TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT triển khai hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cần tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.Qua đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo ATTP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật; nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục ATTP khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Theo VTV

Lượt xem: 1