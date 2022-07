Cứu người là nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng cứu nạn cứu hộ

Mỗi ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến cháy nổ, tai nạn… Với từng cán bộ, chiến sỹ, mỗi ngày họ luôn trong tâm thế sẵn sàng, tất cả vì sự bình yên của người dân.

Tháng 10 năm ngoái, khi đang dọn dẹp ở vỉa hè trước công trình xây dựng ở số 14-16 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, ông Lê Thạnh (62 tuổi) trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bất ngờ gặp tai nạn. Ông bị thanh sắt dài gần 4m rơi từ trên cao xuống, xuyên thẳng qua phần hông xuống mông. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp hỗ trợ nạn nhân. Do thanh sắt dài, đâm xuyên từ phần hông xuống mông nên việc di chuyển nạn nhân rất khó khăn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng đến bệnh viện thăm và tặng quà cho ông Lê Thạnh nạn nhân vụ tai nạn.

Đại úy Nguyễn Văn Đông, chiến sỹ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Đà Nẵng, người trực tiếp tham gia cứu hộ ông Lê Thạnh nhớ lại, anh em đã kịp thời chuyển nạn nhân lên xe cấp cứu đưa đến bệnh viện: “Thanh sắt đâm sâu ngang ruột. Vụ đó trực tiếp tôi cắt cho thanh sắt ngắn lại để vận chuyển nạn nhân lên xe dễ hơn. Sau vụ đó, bác ấy lên đơn vị bắt tay gửi lời cảm ơn. Khi nhận được lời cảm ơn thì tâm trạng mình rất vui vì mình đã giúp được họ”.

Nhờ được cứu kịp thời nên thanh niên bị rơi xuống vực đã bảo toàn được tính mạng.

Được cấp cứu và chăm sóc y tế kịp thời, ông Lê Thạnh đã may mắn thoát chết, trở về nhà sau 4 tháng điều trị tại bệnh viện. Cảm thông hoàn cảnh gia đình ông Thạnh gặp khó khăn, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã hỗ trợ ông khoản tiền do cán bộ, chiến sỹ đóng góp để có tiền chữa bệnh. Sức khỏe hồi phục, ông Lê Thạnh không làm công nhân xây dựng nữa mà ở nhà phụ giúp việc gia đình. Đến giờ, ông Lê Thạnh vẫn nhớ mãi nghĩa cử cao đẹp vì dân của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an Đà Nẵng đang thực hiệm nhiệm vụ cứu người ở Hòa Vang.

Hàng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp nhận rất nhiều vụ việc từ cháy nổ đến tai nạn. Từ những vụ lật xe trên đèo Hải Vân, hay người gặp nạn ở bán đảo Sơn Trà, các chiến sĩ phải đu dây xuống vực sâu để sơ cứu và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Trong những vụ cháy lớn, cán bộ, chiến sĩ phải phong toả, khống chế đám cháy xe chở hóa chất, cháy ở các nhà máy chứa hóa chất, có khói độc, nguy hiểm đến tính mạng… Để có đủ thể lực, kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng công việc, ngoài được đào tạo chuyên ngành, hàng năm, mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải tham gia tập luyện liên tục, nâng cao kỹ năng, từ cứu người dưới nước đến chữa cháy trong điều kiện có khói độc, đưa người bị nạn dưới vực lên bờ…

Các chiến sỹ lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu 6 người bị mắc lại do mưa to nước dâng cao.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Thế Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn tâm niệm phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, cứu người: “Chúng tôi xác định công tác chữa cháy và công tác cứu nạn cứu hộ là công việc thường xuyên, dù có khó khăn hay gian khổ, nguy hiểm như thế nào thì chúng tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi không nêu ra những lý do hoặc lấy mục đích khác để thoái thác nhiệm vụ nguy hiểm đó được”.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chứa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử lý gần 80 trường hợp cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ. Hơn 500 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng cả trăm lượt phương tiện có mặt tại hiện trường, tham gia cứu được 32 người. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo Công an thành phố đánh giá cao tinh thần quả cảm, sáng tạo của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của thành phố: “Anh em rất dũng cảm xả thân, tinh thần trách nhiệm cao. Xác định được trách nhiệm trong công việc, không ngại hy sinh, gian khổ, tinh thần trách nhiệm rất cao vì an toàn tính mạng cho người dân, cho cộng đồng. Thứ nhất cũng ghi nhận và thứ 2 cũng có niềm tin anh em cán bộ chiến sỹ tiếp tục nêu gương để làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố”./

