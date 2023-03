Có nên tiếp tục hạ hàng rào công viên Thống Nhất?

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, bản chất công viên là không gian công cộng để mọi người đều có thể tiếp cận. Hàng rào đối với các công trình nói chung, công viên, vườn hoa nói riêng lâu nay không chỉ là phân định địa phận, ranh giới, mà còn là giải pháp kỹ thuật hữu hiệu trong công tác bảo vệ phạm vi công trình, chống lấn chiếm đất, bảo vệ an ninh trật tự bên trong công trình. Với việc mở hàng rào công viên Thống Nhất, đã có những băn khoăn nhất định trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tổ chức hoạt động cho các khu vực không gian cộng mở như vậy.

Công viên Thống Nhất đã dỡ bỏ một phần hàng rào để thử nghiệm trước, ngăn cách hàng rào bằng những dải hoa hồng, cây xanh là điều rất đáng hoan ngênh. Tuy nhiên, cũng phải đặt ra vấn đề là khi bỏ hàng rào rồi, công viên được đi lại tự do nhưng vẫn phải có sự quản lý. Bởi vì vườn hoa, cây cảnh, các công trình ở trong công viên là tài sản của nhà nước, người dân phải có trách nhiệm bảo vệ. Không thể hái hoa, không thể mang chó thả rông, không thể đi tiểu tiện, vệ sinh bữa bãi, ý thức công dân phải được nâng lên.

“Chúng ta đang trong thời kỳ công nghệ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo nên không có lý do gì không lắp được các thiết bị cảm ứng, thiết bị bảo vệ trong công viên. Công viên không nên mở toang hết, phải mở từ từ. Cần phải nâng cấp công viên, Hà Nội nên có cuộc thi thiết kế cảnh quan công viên, cuộc thi dành cho các kiến trúc sư, công ty tư vấn… để biến công viên trở thành công viên sáng tạo, không gian sáng tạo. Nếu làm được những điều này thì sẽ hấp dẫn khách du lịch, quảng bá hình ảnh của Hà Nội thân thiện, hòa bình, mến khách”, ông Phạm Thanh Tùng cho hay./.