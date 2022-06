Cảnh giác với bẫy việc nhẹ lương cao

Bằng thủ đoạn mời gọi sang Campuchia làm việc với mức lương cao, không tốn chi phí, nhiều nạn nhân đã sập bẫy.

Những nạn nhân bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch, rồi bán vào các khu sòng bạc, bị đánh đập, sau đó buộc gia đình phải dùng tiền chuộc người về. Nhiều người lao động tại tỉnh Bắc Giang đã thông tin tới Alo chào buổi sáng về sự việc này.

Vợ chồng anh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi từ Campuchia trở về nhà. Chỉ vì nghe theo lời người quen nói “đi sang Campuchia làm những công việc trên máy tính nhẹ nhàng nhưng lương cao, lên tới cả nghìn USD/tháng”, đầu năm nay, hai vợ chồng anh chị đã qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnhTây Ninh sang Campuchia. Anh chị đã học, làm việc tại một công ty Casino.

Sau 1 tháng học việc, nhận thấy những công việc ở đây có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và thời gian làm việc vất vả, áp lực nên anh chị xin thôi việc. Tuy nhiên, các đối tượng ở đây không đồng ý, đe dọa và yêu cầu phải nộp 20.000 USD mới được về Việt Nam.

Vợ chồng anh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi từ Campuchia trở về nước

Cùng đi với vợ chồng anh chị còn có 6 người thân quen, họ hàng trên địa bàn huyện Lục Ngạn và một số người ở các tỉnh phía Nam. Trong số này, một số người mới chỉ sang học việc khoảng 1 tháng đều không chịu đựng được sức ép làm việc khoảng 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Hơn nữa, những công việc được nói là “nhẹ nhàng, lương cao” đều là những việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng như: soạn thảo, gửi, phát tán tin nhắn trên mạng xã hội và tư vấn, dụ dỗ về vay tiền trực tuyến, đánh bạc, chơi game qua mạng nhắm vào người Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình của Công an huyện Lục Ngạn, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Bắc Giang và trình báo của người dân, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc để làm rõ và có biện pháp xử lý, phòng ngừa chung.

Nhiều gia đình ở Bắc Giang đã phải vay hàng trăm triệu đồng để con em trở về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin tới người dân về hệ lụy có thể xảy ra đối với công dân Việt Nam đi sang nước ngoài nói chung và các nước trong khu vực như Campuchia, Malaysia.

Nhiều lao động có thể trở thành nạn nhân của các loại tội phạm mua bán người, bị ép bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

