Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Từ đêm nay (21/5) đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 20/5 và sáng sớm nay (21/5), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 20/5 đến 03h ngày 21/5) như: Chiềng Nơi (Sơn La) 72mm, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) 50mm,…

Dự báo ngày hôm nay (21/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm nay (21/5) đến 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

Ngoài ra, từ nay (21/5) đến ngày 23/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (21/5) có lúc có mưa rào và dông; từ đêm nay (21/5) đến 24/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo VTV

