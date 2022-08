Ca COVID-19 tăng vọt, nhiều bệnh nhân tái nhiễm

Số ca mắc COVID-19 tại nước ta hiện đã tăng vọt lên 2.000 ca/ngày, gấp khoảng 2 lần, so với con số này hơn 2 tháng qua, thông tin từ Bộ Y tế.

Nhìn vào biểu đồ, số ca ngày 2/8 đã tăng hơn 600 ca so với ngày trước đó. Trong đó, Hà Nội chiếm tỉ lệ số ca mắc cao nhất. Trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 300 ca mắc COVID-19.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam khoảng 43.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Số bệnh nhân đang phải thở ô xy là 39 ca. Đáng chú ý, hiện ghi nhận nhiều bệnh nhân tái nhiễm COVID-19.

Theo VTV

Lượt xem: