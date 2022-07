Bộ Y tế nêu tên tỉnh, thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp

Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang có tỷ lệ tiêm mũi 3 dưới 45% còn Bắc Kạn, Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam và Đồng Tháp có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp.

Liên quan đến tình hình tiêm các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại, Bộ Y tế đã đưa tên hàng loạt tỉnh thành trên cả nước có tỷ lệ tiêm mũi 3 và mũi 4 thấp.

Báo cáo của Bộ, về kết quả tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, cho người trên 18 tuổi cho biết, đến nay, cả nước đã tiêm 45.436.997 mũi, (đạt tỷ lệ 67,7%).

Đối với việc tiêm mũi 3, các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp, dưới 45% là Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang.

Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 4 trên cả nước hiện đạt 6,9%. Trong báo cáo, Bộ Y tế cũng đã đưa tên các tỉnh, có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp, gồm: Bắc Kạn (0,4%); Phú Thọ (1,2%); Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam và Đồng Tháp…

Việc tiêm các mũi nhắc lại sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt sẽ phòng được biến thể BA.5. Nếu nhiễm, bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm các mũi nhắc lại. Vì vậy, người dân không nên trì hoãn việc tiêm các mũi nhắc lại, để bảo vệ mình cũng như cộng đồng.

Những ngày gần đây, VIệt Nam đã phát hiện một số ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng BA.5. Tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, dù chưa có ca mắc nhưng ngành y tế địa phương đang rất lo lắng biến chủng này sẽ sớm xuất hiện và gây nhiều hệ luỵ. Bởi khu vực này đang có tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại khá thấp. Mà một trong những nguyên nhân khiến người dân chần chừ không đi tiêm là do tin đồn “tiêm vaccine làm giảm trí nhớ”.

Theo ngành y tế An Giang, đây là những tin đồn không có căn cứ. Dù vậy, nó vẫn lan truyền ở nhiều địa phương, tạo hiệu ứng tiêu cực. Mặt khác, có tình trạng người dân rời quê, đi các tỉnh Đông Nam Bộ làm ăn. Đây là những nguyên nhân, khiến tỷ lệ tiêm phòng vaccine mũi 3 ở An Giang chỉ đạt khoảng 45%. Không chỉ An Giang, nhiều địa phương khác ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp.

Theo VTV

