Sáng nay (28/9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cảnh báo mưa lớn:

Chiều 28/9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 28/9 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngay sau khi bão tan, các công tác khắc phục cũng như các biện pháp ứng phó với hoàn lưu của bão đang được các địa phương nhanh chóng triển khai.

Người dân Quảng Nam được phép ra đường

Từ 6h ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép người dân và các phương tiện được lưu thông bình thường để đảm bảo các hoạt động đi lại, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Ngay sau khi bão tan, các đơn vị của Công an tỉnh ra quân kiểm tra, cắt dọn cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường.

Tại những điểm ngập nước lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức trực canh, nghiêm cấm người và xe cộ vượt lũ, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Các hồ chứa Phú Yên xả nước đón lũ sau bão

Tỉnh đã vận hành xả nước qua tràn đối với thủy điện sông Ba Hạ để sẵn sàng đón lũ sau bão. Việc xả nước được duy trì cho đến khi lũ đến hồ đạt đỉnh, sau đó xả để mực nước hồ duy trì ở mức nước trước lũ và không được làm thay đổi lưu lượng đột ngột.

Cùng với thủy điện Sông Ba Hạ, các hồ chứa thủy điện Sông Hinh và Krông H’Năng cũng xả nước đón lũ. UBND tỉnh Phú Yên đã làm việc với tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk để tính toán khả năng vận hành, xả lũ liên hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Nhiều sân bay dự kiến hoạt động trở lại

Sau khi phải dừng hoạt động để phòng chống bão số 4, sáng 28/9, sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Cảng hàng không Tuy Hòa đã hoạt động trở lại. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai), Buôn Ma Thuột từ sẽ hoạt động từ 12h; Cảng hàng không Liên Khương từ 16h và Cảng hàng không Đồng Hới dự kiến hoạt động trở lại vào 20h cùng ngày.

Theo VTV

Lượt xem: