Băng giá ở Cao Bằng, Lạng Sơn trong giá lạnh dưới 0 độ C

Sáng 8/1, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn giảm xuống âm 1,4 độ C), băng giá phủ kín các đỉnh núi cao.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm nay (8/1), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Nhiệt độ vùng núi phía Bắc phổ biến 2 – 4 độ C, đặc biệt Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ đo được lúc 6h hôm nay xuống đến -1,4 độ C. Tại các đỉnh núi Mẫu Sơn nơi có độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh nên vào lúc 2-3h hôm nay, băng giá và sương muối xuất hiện dày đặc, phủ trắng cành cây, ngọn cỏ. Đường lên Mẫu Sơn tầm nhìn bị hạn chế, do mưa và sương mù bao phủ.

Nhiệt độ lúc 6h sáng nay tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1,4 độ C. (Nguồn: Nông Đức Thọ)

Cành cây phủ trắng băng giá (Ảnh: báo Nhân dân)

Từng đám băng dầy phủ kín cành cây (Ảnh: Báo Nhân dân)

Từng đám băng dầy phủ kín cành cây (Nguồn: Nông Đức Thọ)

Trời lạnh thấu xương, băng giá phủ trắng mọi bề mặt.

Băng giá phủ trắng đỉnh núi Mẫu Sơn (Nguồn: Dân trí)

Nhiều du khách cho biết, nhiệt độ tại Phia Oắt, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cũng giảm sâu tạo nên cảm giác giá buốt, băng giá phủ kín các đỉnh núi cao.

Sáng 8/1, nhiệt độ Phja Oắc xuống -2 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh núi Theo VTV

Lượt xem: 4