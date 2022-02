45.000 người hâm mộ được phép tham dự chương trình của BTS

Buổi hòa nhạc sắp tới của BTS tại Seoul sẽ thu hút tổng cộng 45.000 người hâm mộ, trở thành sự kiện âm nhạc trực tiếp lớn nhất tại Hàn Quốc từ khi đại dịch bùng phát.

Bộ Văn hóa Hàn Quốc đã cho phép BTS mời 15.000 khán giả đến từng buổi hòa nhạc trong số ba buổi hòa nhạc nhóm tổ chức tại một sân vận động ngoài trời có sức chứa gần 70.000 vào tháng tới. Đây sẽ là lượng khán giả lớn nhất đến tham dự một buổi hòa nhạc ở Hàn Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020.

BTS sẽ giới thiệu các buổi biểu diễn “Permission To Dance On Stage – Seoul” tại Sân vận động Jamsil Olympic ở phía nam Seoul vào ngày 10 tháng 3 và 2 ngày 12 và 13 tháng 3. Đây sẽ là buổi hòa nhạc đầu tiên của nhóm trước khán giả trực tiếp ở Hàn Quốc trong khoảng 2 năm rưỡi qua. Lần cuối cùng ban nhạc biểu diễn trực tiếp tại Hàn Quốc là cho buổi hòa nhạc BTS World Tour “Love Yourself: Speak Yourself” tại cùng một địa điểm vào tháng 10 năm 2019.

Đối với những người hâm mộ không thể trực tiếp đến tham dự, các buổi biểu diễn ngày 10 và 13 tháng 3 cũng sẽ được phát live trực tuyến, trong khi buổi biểu diễn ngày 12 tháng 3 sẽ có mặt tại các rạp trên toàn thế giới để “xem trực tiếp” các sự kiện.

Hàn Quốc bắt đầu cho phép tổ chức các buổi hòa nhạc trực tiếp từ tháng 11 năm 2021 theo chiến lược “Sống chung với COVID-19”. Hiện tại, các buổi hòa nhạc được giới hạn ở mức 50% công suất hoặc 4.000 khán giả cho các trang thiết bị trong nhà để có sự cân bằng về thể chất. Tất cả khán giả được yêu cầu xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính gần đây trong khi ban tổ chức phải có đủ số lượng nhân viên quản lý an toàn tại chỗ.

Tuy nhiên, con số 15.000 chỉ là 22,9% trong số 65.599 chỗ ngồi tại sân vận động.

“Chúng tôi đã phê duyệt các buổi hòa nhạc với điều kiện số lượng công nhân quản lý an toàn phải là 5% số lượng khán giả”, một quan chức của Bộ cho biết, đồng thời cho biết Bộ sẽ cử các quan chức đến địa điểm để kiểm tra xem các biện pháp an toàn và khoảng cách có được thực hiện hay không.

Theo VTV

