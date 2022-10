Xác nhận lại con số thương vong do bạo loạn và giẫm đạp trên sân bóng ở Indonesia

Chính quyền tỉnh Đông Java của Indonesia vừa xác nhận lại con số thương vong trong thảm kịch sân cỏ tại tỉnh này.

Indonesia đã đính chính số người chết vụ bạo loạn từ 174 xuống 125.

Theo đó, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Malang là 125 người, thay vì 174 người như con số đưa ra trước đó. Số người bị thương là 180 người.

Số nạn nhân thiệt mạng được điều chỉnh giảm là do nhầm lẫn trong quy trình nhập dữ liệu khi chuyển viện. Phó Thống đốc tỉnh Đông Java Emil Dardak cho biết, con số 174 người tử vong trước đó có thể đã bao gồm các trường hợp tử vong trùng lặp.

Vụ việc vừa qua tại sân vận động ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia được cho là một trong những vụ giẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Vụ bạo loạn xảy ra sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỉ số 2 – 3 nghiêng về đội khách vào ngày 1/10. Các cổ động viên sau đó tràn xuống sân cỏ, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để giải tán.

Theo Reuters, nhiều nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Kanjuruhan gần đó đã bị chấn thương, khó thở và thiếu oxy do rất đông người dân tại hiện trường bị ảnh hưởng bởi hơi cay.

Người đứng đầu một bệnh viện khác trong khu vực nói với kênh Metro TV rằng một số nạn nhân đã bị chấn thương sọ não và có một em bé 5 tuổi trong số những người tử vong.

Nhiều phương tiện bị thiêu rụi, bao gồm một xe chuyên dụng cảnh sát. Cảnh sát địa phương cho biết, tổng cộng có 13 phương tiện bị hư hỏng.

Người hâm mộ tràn vào sân bóng trong một cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang. (Ảnh: AP)

Sân vận động có sức chứa 42.000 người và các nhà chức trách cho biết, đây là một trận bóng “cháy vé”. Theo cảnh sát địa phương, 3.000 người đã xông vào sân bóng.

Bạo lực của người hâm mộ là một vấn đề nhức nhối ở Indonesia, nơi việc cạnh tranh sâu sắc đã biến thành những cuộc xung đột đối đầu gây chết người.

Hai đội bóng Arema FC và Persebaya Surabaya là “đối thủ truyền kiếp” của nhau. Các cổ động viên của Persebaya Surabaya đã không được phép mua vé xem trận đấu do lo ngại xảy ra bạo lực.

Tuy nhiên, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh của Indonesia, Mahfud MD cho biết, các nhà tổ chức đã phớt lờ khuyến nghị của nhà chức trách về việc tổ chức trận đấu vào buổi chiều thay vì buổi tối. Theo ông Mahfud MD, Chính phủ nước này đã khuyến nghị chỉ in 38.000 vé, nhưng thay vào đó 42.000 vé đã được bán hết sạch.

Trên thực tế, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã có quy định cấm sử dụng hơi cay trong các trận bóng đá dù mục đích là để bảo vệ cầu thủ, quan chức hay duy trì trật tự công cộng.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia sẽ tới thành phố Malang cùng Cảnh sát trưởng quốc gia để trực tiếp điều tra nguyên nhân vụ việc và đưa ra các động thái tiếp theo.

Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi các nhà chức trách đánh giá kỹ lưỡng an ninh tại các trận đấu, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng đây sẽ là “thảm kịch bóng đá cuối cùng trong nước”. Ông Widodo ra lệnh đình chỉ tất cả trận đấu thuộc Giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia (BRI Liga 1) cho đến khi công tác đánh giá an toàn, an ninh hoàn tất.

Theo VTV

Lượt xem: