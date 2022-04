WHO khuyến nghị sử dụng thuốc Paxlovid trong điều trị bệnh nhân COVID-19

WHO đã khuyến nghị sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể nhẹ nhưng có nguy cơ cao nhập viện.

Viên thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 của Pfizer.

Phát biểu trên tạp chí y khoa BMJ, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, thuốc Paxlovid của hãng dược Mỹ Pfizer là “sự lựa chọn tốt hơn” trong điều trị những người chưa tiêm vaccine, người già hay người không có khả năng miễn dịch với COVID-19.

WHO cũng khuyến nghị (ở mức yếu hơn) sử dụng có điều kiện thuốc kháng virus Remdesivir do hãng công nghệ sinh học Gilead của Mỹ sản xuất cho các bệnh nhân thuộc nhóm này. Trước đây, WHO đã từng khuyến nghị không nên sử dụng thuốc này.

(Ảnh: Reuters)

Theo các chuyên gia của WHO, thuốc Paxlovid ngăn ngừa nguy cơ nhập viện tốt hơn so với các loại thuốc có sẵn hiện nay, gây ít lo ngại so với thuốc Molnupiravir và dễ sử dụng hơn so với thuốc Remdesivir truyền vào tĩnh mạch và các kháng thể đơn dòng.

WHO đưa ra khuyến nghị mới này dựa trên kết quả hai cuộc thử nghiệm mới đây với sự tham dự của gần 3.100 bệnh nhân. Kết quả cho thấy, thuốc viên dạng uống Paxlovid làm giảm nguy cơ nhập viện tới 85%. Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy không có sự khác biệt lớn về số ca tử vong, trong khi có ít hoặc không có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng dẫn tới phải đình chỉ sử dụng thuốc.

Khuyến nghị mới này của WHO chỉ áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên, không áp dụng cho phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ cho con bú cũng như những bệnh nhân COVID-19 ít có nguy cơ trở nặng.

Các chuyên gia của WHO hiện chưa đưa ra khuyến nghị nào về sử dụng thuốc đối với các bệnh nhân COVID-19 thể nặng do chưa có đủ dữ liệu để khẳng định.

Theo VTV

