Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ: Thủ tướng Israel “hạ thấp tầm quan trọng”

Theo các thông tin bị rò rỉ, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cơ quan tình báo Israel thời gian qua đã khuyên khích nhân viên tham gia các cuộc biểu tình chống lại kế hoạch cải cách tư pháp mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu theo đuổi. Các thông tin cho thấy Mỹ đang do thám đồng minh số 1 của mình tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, khi trả lời trên truyền hình, Thủ tướng Israel đã gọi vụ việc là một sự hiểu lầm. Ông Benjamin Netanyahu giải thích thêm, quân đội Israel và các cơ quan an ninh đang hợp tác chặt chẽ với người đứng đầu Chính phủ, để đảm bảo an ninh đất nước, bất chấp việc luật pháp Israel cho phép các thành viên cơ quan an ninh tham gia biểu tình, song không bao gồm các quan chức cấp cao. Thủ tướng Israel khẳng định Mỹ là đồng minh không thể thiếu của nước này và cho tới thời điểm hiện tại đây là đông minh tốt nhất.

Phát biểu của ông Benjamin Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người Israel vẫn đang xuống đường để phản đối các cải cách tư pháp của chính phủ mà họ coi là một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Dù đã được chính phủ “hoãn lại”, song người biểu tình muốn kế hoạch cải cách này phải bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng đã gọi các thông tin rò rỉ được cho là “mật và tuyệt mật” của Mỹ là thông tin sai sự thật và không có cơ sở./.