Tuyết đổi màu do cháy rừng tại Australia

Khói từ đám cháy rừng ở Australia đã bắt đầu ảnh hưởng đến nước láng giềng New Zealand, những ngọn núi tuyết trắng giờ đổi thành màu tro bụi.

Tuyết trên những ngọn núi xung quanh Queenstown và Fiordland của New Zealand chuyển sang màu tro do ảnh hưởng từ các đám cháy rừng ở Australia. Khói từ các đám cháy rừng đã vượt hàng nghìn km đến New Zealand, tạo ra các đám mây đen và biến sông băng thành màu nâu.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 4 triệu ha rừng ở 5 bang của Australia từ tháng 9/2019 cho đến nay. Bang New South Wales là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất từ các vụ cháy rừng.

