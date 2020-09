Trung Quốc phản bác Mỹ chỉ trích nước này phá hoại môi trường

Trước những chỉ trích của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/9 cho rằng, dach sách mà Mỹ công bố là không có thật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân viện dẫn một loạt bằng chứng cho rằng Trung Quốc đã có những tiến bộ lớn trong công tác bảo vệ môi trường, như phát thải CO2 trên mỗi đơn vị GDP tại nước này vào cuối năm 2019 đã giảm 48,1% so với năm 2005, giảm thiểu lượng than đá trong kết cấu năng lượng quốc gia, ngoài ra kể từ năm 2000 trở lại đây, 1/4 diện tích phủ xanh toàn cầu là đến từ Trung Quốc… Do đó, ông Uông Văn Bân khẳng định, các cáo buộc của Mỹ hoàn toàn sai sự thật và nhằm mục đích bôi nhọ nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.

Ông Uông Văn Bân nói: “Mỹ không ngừng bôi đen, công kích trước hàng loạt các biện pháp thiết thực bảo vệ môi trường của Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng ngay các thao túng chính trị và bịa đặt ác ý, có các hành động thực tế nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu”.

Trước đó, hôm 25/9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách về các hoạt động tàn phá môi trường của Trung Quốc trên thực tế, theo đó Mỹ cáo buộc Trung Quốc về các vấn đề như khí thải nhà kính, rác thải biển, đánh bắt cá bất hợp pháp, buôn bán động vật hoang dã…

Trong bài phát biểu mới đây tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích hồ sơ môi trường của Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đổ hàng triệu tấn rác thải ra đại dương, đánh bắt cá quá mức và gây ô nhiễm không khí toàn cầu./.

Theo VOV

Lượt xem: