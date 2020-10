Trung Quốc đón gần 100 triệu lượt khách du lịch nội địa trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu kéo dài 8 ngày (1-8/10), Trung Quốc đã đón tiếp gần 100 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Người dân Trung Quốc đi du lịch. Nguồn Chinanews.

Theo đó, trong ngày 1/10, Trung Quốc đã có 97 triệu lượt khách du lịch nội địa, bằng 73,8% so với năm ngoái, doanh thu từ du lịch đạt 76,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11,3 tỷ USD, tương đương 68,9% so với năm 2019). Do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay số người tự lái xe đi du lịch cũng tăng mạnh, theo Bộ giao thông vận tải Trung Quốc, trong ngày 1/10 có khoảng 54 triệu lượt xe di chuyển trên các cao tốc của nước này (trong đó đa phần là xe tự lái), tăng 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, có một sự cố đáng tiếc trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, khi hỏa hoạn tại một khu du lịch của tỉnh Sơn Tây đã khiến 13 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu của Trung Quốc sẽ kéo dài trong vòng 8 ngày (1-8/10), đây được coi là cơ hội để ngành du lịch Trung Quốc “hồi sinh” sau thời gian dài hạn chế vì dịch bệnh. Dự kiến sẽ có khoảng 600 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch trong đợt nghỉ này./.

