Trump công kích, Nhà Trắng dọa ngăn Bolton xuất bản sách chứa tin mật

Giữa bối cảnh tiến trình luận tội Trump tại Thượng viện đang tiếp diễn, trung tâm chú ý của dư luận bắt đầu đổ dồn vào ông Bolton và cuốn sách của ông.

Một nguồn tin thân cận nhận định với CNN rằng Nhà Trắng đã đưa ra đe dọa chính thức với cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nhằm ngăn cản ông xuất bản cuốn sách: “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (Tạm dịch là: “Căn phòng diễn ra sự việc: Hồi ký Nhà Trắng”).

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Ảnh: Reuters

Trong một bức thư gửi tới luật sư của ông Bolton, một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết bản thảo chưa công bố của cuốn sách của ông Bolton “dường như chứa đựng lượng lớn tin mật” và không thể được xuất bản thành sách.

Bức thư ngày 23/1 này cho biết thông tin đã được phân loại này là những tin tuyệt mật, nghĩa là nó “có thể gây nguy hại về an ninh quốc gia” nếu bị tiết lộ.

“Bản thảo này sẽ không được xuất bản hoặc công bố nếu không loại bỏ các thông tin mật”, bức thư cho biết.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào. Cả ông Bolton và người phát ngôn của nhà xuất bản Simon & Schuster đều chưa đưa ra phản hồi.

Ngày 29/1, luật sư của ông Bolton là Charles Cooper đã công bố một bức thư ông đã gửi tới Hội đồng An ninh Quốc gia về bản thảo này.

“Như đã thấy, những người giám sát phiên tòa luận tội tại Thượng viện của Hạ viện muốn ông Bolton ra làm chứng và mặc dù chưa rõ liệu Thượng viện có gửi trát hầu tòa tới ông ấy hay không nhưng ông Bolton đang chuẩn bị cho khả năng này”, ông Cooper viết trong một email gửi tới Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong một thông báo đi kèm với bức thư, ông Cooper khẳng định thêm rằng ông “chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về yêu cầu khẩn cấp của tôi về những chỉ dẫn của Hội đồng An ninh Quốc gia đối với việc một chương trong bản thảo của ông Bolton có liên quan đến Ukraine”.

Bức thư này được gửi đi giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công kích ông Bolton trên Twitter và luật sư của ông Bolton cáo buộc Nhà Trắng đang phá hủy quá trình xuất bản sách của ông Bolton bằng cách chia sẻ nội dung của cuốn sách ra bên ngoài.

Những dòng tweet công kích ông Bolton sáng 29/1 của Tổng thống Trump đã cho thấy ông biết nội dung của cuốn sách là gì.

Những bài báo trên New York Times nhận định cuốn sách của ông Bolton đã trình bày chi tiết về vấn đề này vào cuối tháng 8 khi Tổng thống Trump bị cáo buộc hoãn khoản viện trợ Ukraine nhằm yêu cầu nước này điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Các luật sư bào chữa cho Tổng thống Trump trong phiên tòa Thượng viện đã chỉ trích các quan chức giám sát tiến trình luận tội của Hạ viện không đưa ra được bất kỳ nhân chứng trực tiếp nào có liên quan đến cáo buộc trên.

Trước đó, ông Bolton khẳng định ông sẵn sàng ra làm chứng trong phiên tòa Thượng viện nếu được gửi trát hầu tòa./.

