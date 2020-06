Triều Tiên cảnh báo trả đũa quân sự, Hàn Quốc họp an ninh khẩn cấp

Trước mối lo ngại căng thẳng gia tăng với quốc gia láng giềng, Hàn Quốc ngày 14/6 triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp.

Quan hệ Hàn Quốc- Triều Tiên trong tuần qua bất ngờ nổi sóng với việc Triều Tiên cắt đứt mọi đường dây liên lạc để phản đối chiến dịch rải truyền đơn tại khu vực biên giới. Hàng loạt các chỉ trích cứng rắn của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc với cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó, bao gồm cả quân sự. Trước mối lo ngại căng thẳng gia tăng với quốc gia láng giềng, Hàn Quốc ngày 14/6 triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Cuộc họp các quan chức an ninh hàng đầu Hàn Quốc do Giám đốc An ninh quốc gia Chung Eui- Yong chủ trì, nhằm thảo luận tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như biện pháp phản ứng đối với bước đi của Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay ra tuyên bố cho biết, chính phủ đang theo dõi tình hình chặt chẽ, kêu gọi Triều Tiên tôn trọng các thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Các quan chức an ninh Hàn Quốc trước đó cũng hối thúc những nhóm rải truyền đơn dừng hành động gây căng thẳng giữa hai miền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận liên Triều.

Phó giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You-geun khẳng định: “Chính phủ sẽ bắt đầu kiểm soát chặt chẽ các hoạt động rải truyền đơn và phản ứng nghiêm khắc với các hành động vi phạm luật pháp. Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các thỏa thuận đã ký giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ngăn ngừa các cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra”.

Các bước đi khẩn cấp của Hàn Quốc được thực hiện một ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa chống lại Hàn Quốc bao gồm cả giải pháp quân sự. Bà Kim Kim Yo-jong, Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định, Triều Tiên sẽ thực hiện bước đi tiếp theo chống lại Hàn Quốc nhằm buộc nước này phải trả giá vì sự “bội tín” của mình.

Quan hệ liên Triều trong tuần qua chứng kiến bước thụt lùi đáng kể liên quan đến chiến dịch thả truyền đơn chống phá Triều Tiên tại khu vực biên giới với Hàn Quốc. Bất chấp việc chính quyền Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực ngăn chặn chiến dịch rải truyền đơn, nhưng Triều Tiên đã cắt các đường dây liên lạc liên Triều, cảnh báo sẽ trừng phạt Hàn Quốc bao gồm hủy thỏa thuận quân sự và ngưng các dự án trao đổi quan trọng song phương, cho dù điều này có thể gây “đổ vỡ hoàn toàn” trong mối quan hệ liên Triều.

Đánh giá về các bước đi mới nhất của Triều Tiên, giới quan sát cho rằng các bước đi cứng rắn của Triều Tiên thể hiện sự thất vọng về các bước tiến chậm chạp trong mối quan hệ liên Triều, đặc biệt là chưa “ tạo đà” cho các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ – Triều đang lâm vào bế tắc. Các dự án hợp tác liên Triều đình trệ cũng khiến Triều Tiên thất vọng hơn trong bối cảnh nước này đối mặt với khó khăn kinh tế do dịch bệnh cũng như biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Với các cuộc đàm phán Mỹ- Triều lâm vào bế tắc trong khi Tổng thống Donald Trump dường như đã “quên lãng” vấn đề hạt nhân trên bán đảo Tiều Tiên, thậm chí cả trong chiến dịch vận động tranh cử, khiến Triều Tiên nổi giận, quyết có hành động nhằm buộc Mỹ quay trở lại. Vì vậy, với hàng loạt bước đi của Triều Tiên gần đây cho thấy trong mục tiêu ngắn hạn, Triều Tiên muốn chấm dứt các hoạt động gửi truyền đơn và gây sức ép với Hàn Quốc, song mục tiêu dài hạn là buộc Mỹ quay lại đàm phán để nới lỏng trừng phạt.

Tuy nhiên với hàng loạt vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt, các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ khó có thể sớm được nối lại. Sự mất kiên nhẫn của Triều Tiên trong bối cảnh khó khăn kinh tế do áp lực trừng phạt có thể khiến bán đảo Triều Tiên một lần nữa đứng trước nguy cơ trở lại quỹ đạo căng thẳng./.

