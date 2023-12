Tổng Thư ký LHQ cảnh báo an ninh toàn cầu từ cuộc xung đột Gaza

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stephan Dujarric, cho biết: “Hôm nay, Tổng thư ký đã chuyển một lá thư cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an viện dẫn Điều 99 của Hiến chương Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên, ông Antonio Guterres làm điều này kể từ khi ông trở thành Tổng thư ký vào năm 2017. Theo Điều 99, Tổng thư ký có thể lưu ý Hội đồng Bảo an bất kỳ vấn đề nào, theo quan điểm của ông, có thể đe dọa đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong bức thư, Tổng thư ký kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an nỗ lực ngăn chặn một thảm họa nhân đạo và ông ấy kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo được tuyên bố”.

Xe tăng Israel tham gia chiến dịch quân sự chống Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: Picture alliance

Cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ – thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản đối lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Israel và Hamas vì nước này tin rằng một động thái như vật sẽ chỉ có lợi cho lực lượng vũ trang Palestine. Mỹ chỉ ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo để bảo vệ dân thường và cho phép các nỗ lực giải cứu con tin.

Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour ngày 6/12 cho biết, các nhà ngoại giao Arab đang “điều chỉnh” một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm kêu gọi ngừng bắn. Những người này sẽ tới Mỹ trong ngày hôm nay để thảo luận chi tiết về vấn đề. Theo ông Mansour, điều quan trọng nhất hiện nay là cuộc chiến phải dừng lại và lệnh ngừng bắn phải đạt được ngay lập tức.

VOV.