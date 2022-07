Tổng thống Mỹ khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức.

Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 10/6/2021, tại Anh.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ và Anh là những nước bạn bè và đồng minh gần gũi nhất; và mối quan hệ đặc biệt giữa người dân hai nước vẫn vững mạnh và bền chặt.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: “Tôi mong chờ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Anh cũng như các đồng minh và đối tác trên thế giới trong một loạt ưu tiên quan trọng, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine”.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, đồng nghĩa với việc từ chức Thủ tướng Chính phủ Anh trong bối cảnh nhà lãnh đạo này vướng phải hàng loạt bê bối và đối mặt với làn sóng từ chức của các thành viên nội các cấp cao.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc gặp hồi tháng 6/2021. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào tháng 6, Thủ tướng Anh và nội các của ông đã ngày càng vấp phải nhiều chỉ trích. Vào tháng 5, một cuộc điều tra nội bộ đã xác nhận rằng các quan chức Chính phủ Anh đã vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 và một số trong số họ, bao gồm cả chính Thủ tướng Johnson, đã bị phạt.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, ông Biden và ông Johnson đã gặp nhau gần đây trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới châu Âu.

Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 6/7 khẳng định, bất chấp bất ổn chính trị ở Anh, mối quan hệ bền chặt giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì. Bà Ardern nói: “Trong suốt thời gian tại vị, chúng tôi đã làm việc cực kỳ hiệu quả với cả cựu Thủ tướng Theresa May và sau đó là ông Boris Johnson nhằm đảm bảo một thỏa thuận Thương mại Tự do cực kỳ quan trọng với Anh. Tôi hoàn toàn mong đợi sự hợp tác này sẽ tiếp tục”.

Thủ tướng Johnson đã chính thức tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ sau khi hàng loạt quan chức thôi việc nhằm gây áp lực lên Thủ tướng. Ông khẳng định sẽ từ chức Thủ tướng Anh nhưng chỉ sau khi đảng chọn ra người kế nhiệm.

Theo VTV

