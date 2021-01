Toàn văn bài phát biểu đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris diễn ra vào ngày 20/1 theo giờ địa phương.

Sau lễ tuyên thệ, ông Joe Biden bước lên bục đọc diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ. Đây cũng là bài phát biểu đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Thưa Chánh án Roberts, Phó Tổng thống Harris, Chủ tịch Pelosi, nghị sĩ Schumer, nghị sĩ McConnell, Phó Tổng thống Pence, các vị khách quý của tôi, đồng bào Mỹ của tôi: Đây là ngày của nước Mỹ. Đây là ngày dân chủ, ngày của lịch sử và hy vọng, của sự đổi mới và quyết tâm thông qua kỷ nguyên khó khăn. Nước Mỹ đã được thử thách một lần nữa, và nước Mỹ đã vượt qua thử thách.

Hôm nay, chúng ta ăn mừng chiến thắng, không phải của một ứng cử viên, mà là của một lý tưởng, lý tưởng của nền dân chủ. Người dân, ý chí của người dân đã được lắng nghe và thực hiện.

Chúng ta đã học được một lần nữa, rằng nền dân chủ rất quý giá, và thật mong manh. Nhưng vào giờ này, hỡi các bạn của tôi, nền dân chủ đã thắng thế.

Ở nơi linh thiêng này, chỉ vài ngày trước, bạo lực đã tìm cách làm lung lay tận gốc rễ của Điện Capitol. Nhưng giờ đây, khi chúng ta đến với nhau, chúng ta là một quốc gia, dưới Đức Chúa Trời, không thể chia cắt, để thực hiện việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, như chúng ta đã làm trong hơn hai thế kỷ.

Chúng ta sẽ nhìn về phía trước, theo cách riêng của người Mỹ, không ngừng nghỉ, táo bạo, lạc quan và đặt mục tiêu vào một quốc gia mà chúng ta biết rằng mình có thể trở thành và phải trở thành.

Tôi xin cảm ơn những người tiền nhiệm của cả hai đảng đã có mặt tại đây ngày hôm nay, từ tận đáy lòng mình… Tối qua tôi cũng nói chuyện với Tổng thống Carter, ông không thể ở bên chúng ta ngày hôm nay, nhưng ông là người mà chúng ta tôn vinh vì cuộc đời phục vụ của ông.

Tôi vừa đọc lời tuyên thệ thiêng liêng mà mỗi người trong số những người yêu nước trên cũng đã thực hiện. Lời tuyên thệ đầu tiên được George Washington đọc. Nhưng câu chuyện của nước Mỹ không phụ thuộc vào chỉ riêng ai trong chúng tôi, không phụ thuộc vào một số người trong chúng tôi, mà là tất cả mọi người, vào những người muốn tìm kiếm một liên minh hoàn hảo hơn.

Đây là một quốc gia tuyệt vời. Chúng ta là những người tốt. Qua nhiều thế kỷ, qua bão tố và xung đột, hòa bình và chiến tranh, chúng ta đã đi đến ngày hôm nay. Nhưng chúng ta vẫn còn phải đi rất xa.

Chúng ta phải sẽ tiến về phía trước với tốc độ và sự khẩn trương, vì còn nhiều việc phải làm trong mùa đông đầy nguy hiểm và nhiều biến cố này. Còn rất nhiều thứ để sửa chữa, nhiều thứ để khôi phục, nhiều thứ để hàn gắn, nhiều thứ để xây dựng và nhiều thứ để đạt được.

Không có nhiều người trong lịch sử dân tộc chúng ta gặp nhiều thử thách hơn chúng ta hiện tại.

Loại virus trăm năm có một âm thầm rình rập đất nước chúng ta. Chỉ trong một năm, nước Mỹ đã mất đi nhiều sinh mạng tương đương như trong Thế chiến thứ hai.

Hàng triệu việc làm cũng bị mất. Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đóng cửa. Lời kêu gọi công lý chủng tộc từ 400 năm qua tiếp tục gây chấn động. Giờ đây, giấc mơ về công lý cho tất cả mọi người sẽ không bị trì hoãn.

Một tiếng kêu sinh tồn đến từ chính hành tinh này, không thể tuyệt vọng hơn hay rõ ràng hơn. Và giờ là sự trỗi dậy của chủ nghĩa chính trị da trắng thượng đẳng cực đoan, chủ nghĩa khủng bố trong nước mà chúng ta phải đương đầu, nhưng chúng ta sẽ đánh bại.

Để vượt qua những thách thức này, để lấy lại linh hồn và đảm bảo tương lai của nước Mỹ, chỉ lời nói là không đủ. Nó đòi hỏi điều khó nắm bắt nhất trong một nền dân chủ: Đoàn kết, và đoàn kết.

Vào ngày đầu năm mới năm 1863, Abraham Lincoln đã ký Tuyên bố Giải phóng. Khi ông đặt bút lên giấy, ngài Tổng thống đã nói, và tôi xin trích dẫn lại, “nếu tên của tôi đi vào lịch sử, thì đó sẽ là nhờ hành động này, và toàn bộ tâm hồn tôi đều dành cho nó”. Hôm nay, cả tâm hồn tôi cũng đang ở đây, để đưa nước Mỹ đến với nhau, đoàn kết dân tộc ta, đoàn kết người dân của chúng ta.

Và tôi kêu gọi mọi người Mỹ cùng tham gia với tôi vào hành trình này.

Đoàn kết để chống lại những kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt: sự tức giận, phẫn nộ và hận thù, chủ nghĩa cực đoan, vô luật pháp, bạo lực, bệnh tật, thất nghiệp và mất hy vọng. Với sự đoàn kết, chúng ta có thể làm được những điều lớn lao, những điều quan trọng. Chúng ta có thể sửa chữa những điều sai. Chúng ta có thể mang đến cho mọi người công việc tốt. Chúng ta có thể dạy con mình trong những trường học an toàn. Chúng ta có thể vượt qua loại virus chết người. Chúng ta có thể có thêm công việc và xây dựng lại tầng lớp trung lưu, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể mang lại sự công bằng về chủng tộc và chúng ta có thể đưa nước Mỹ một lần nữa trở thành lực lượng dẫn đầu lâu dài trên thế giới.

Tôi biết ngày nay việc nói về sự thống nhất có thể nghe giống như một điều viển vông. Tôi biết có những thế lực chia rẽ chúng ta rất sâu sắc và chúng là có thật.

Nhưng tôi cũng biết chúng không mới. Lịch sử của chúng ta là một cuộc đấu tranh không ngừng, giữa lý tưởng của người Mỹ rằng tất cả chúng ta đều được tạo ra như nhau, và một thực tế tồi tệ, khắc nghiệt, rằng sự phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc, nỗi sợ hãi, tiêu cực hóa đãn chia rẽ chúng ta từ lâu.

Trận chiến này diễn ra nhiều năm và không bao giờ chắc chắn kết quả. Nhưng trải qua nội chiến, Đại suy thoái, chiến tranh thế giới, 9/11, trải qua đấu tranh, hy sinh và thất bại, những thiên thần lương thiện của chúng ta đã luôn thắng.

Trong mỗi khoảnh khắc đó, chúng ta đã cùng nhau tiến về phía trước. Và chúng ta cũng có thể làm điều đó ngay bây giờ. Lịch sử, đức tin và lý trí đã chỉ ra con đường của sự đoàn kết. Chúng ta có thể ngừng xem nhau là đối thủ, thay vào đó là hàng xóm của nhau. Chúng ta có thể đối xử với nhau bằng phẩm giá và sự tôn trọng.

Chúng ta có thể hợp lực, ngừng la hét và nóng nảy. Vì không có sự đoàn kết thì không có hòa bình, chỉ có cay đắng và giận dữ. Không có tiến bộ, chỉ có sự phẫn nộ mệt mỏi. Không có quốc gia, chỉ có tình trạng hỗn loạn. Đây là thời điểm lịch sử mà khủng hoảng và thách thức đến trước chúng ta, và chỉ có đoàn kết là con đường tiến tới phía trước. Và chúng ta phải đối mặt với thời điểm này với tư cách là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nếu làm được điều đó, tôi đảm bảo với bạn chúng ta sẽ không thất bại. Chúng ta chưa từng thất bại khi hành động cùng nhau ở Mỹ.

Và vì vậy hôm nay, tại thời điểm này, tại nơi này, hãy bắt đầu lại. Hãy bắt đầu lắng nghe lẫn nhau, nhìn thấy nhau, thể hiện sự tôn trọng với nhau. Chính trị không nhất thiết phải là ngọn lửa cuồng nộ phá hủy mọi thứ trên đường nó đi.

Mọi bất đồng không nhất thiết phải là nguyên nhân cho chiến tranh tổng lực. Và chúng ta phải từ chối nền văn hóa mà bản thânh “sự thật” có thể bị thao túng và thậm chí được tạo ra.

Những người bạn Mỹ của tôi, chúng ta phải khác đi hơn nữa. Nước Mỹ phải tốt hơn thế này. Và tôi tin rằng nước Mỹ tốt hơn thế này rất nhiều. Hãy nhìn quanh mà xem. Ở đây chúng ta đứng dưới Capitol, như đã đề cập trước đó, được hoàn thành giữa Nội chiến, khi bản thân liên minh bị treo trong thế cân bằng.

Tuy nhiên chúng ta đã chịu đựng. Chúng ta đã thắng thế. Chính ở đây, chúng ta nhìn thấy Great Mall, nơi Tiến sĩ King nói về ước mơ của mình. Nơi chúng ta đang đứng, nơi cách đây 108 năm, tại một lễ nhậm chức khác, hàng nghìn người biểu tình đã cố gắng chặn những phụ nữ dũng cảm tuần hành đòi quyền bầu cử. Và hôm nay chúng ta đánh dấu lễ tuyên thệ nhậm chức của người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được bầu vào chức vụ quốc gia, Phó Tổng thống Kamala Harris. Đừng nói với tôi mọi thứ không thể thay đổi.

Ở đây chúng ta đứng đối diện với Potomac, đối diện với Nghĩa trang Arlington, nơi những anh hùng cống hiến trọn vẹn cuối cùng đã yên nghỉ trong hòa bình. Và chúng ta đứng ở đây chỉ vài ngày sau khi một đám đông bạo loạn nghĩ rằng họ có thể sử dụng bạo lực để ngăn chặn ý chí của người dân, ngăn chặn công việc của nền dân chủ, để đuổi chúng ta khỏi mảnh đất thiêng liêng này. Điều đó đã không xảy ra. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Không bao giờ!

Đối với tất cả những người đã ủng hộ chiến dịch của chúng tôi, tôi thấy mình còn khiêm tốn trước niềm tin mà các bạn đặt vào. Với tất cả những người đã không ủng hộ chúng tôi, tôi muốn nói điều này: Hãy lắng nghe chúng tôi và chúng ta cùng nhau tiến về phía trước. Hãy thử nhìn nhận tôi và tấm lòng của tôi. Nếu bạn vẫn không đồng ý với tôi, cũng không sao. Đó là nền dân chủ. Đó là nước Mỹ. Quyền không đồng ý ​​một cách hòa bình, trong phạm vi cho phép của đất nước chúng ta có lẽ là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Tuy nhiên, hãy nghe tôi khi tôi nói rõ rằng, sự bất đồng không được dẫn đến mất đoàn kết.

Và tôi cam kết điều này với bạn, tôi sẽ là Tổng thống của tất cả người Mỹ.

Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ chiến đấu hết mình cho cả những người đã không ủng hộ tôi cũng như cho những người đã ủng hộ tôi.

Nhiều thế kỷ trước, St. Augustino, trong nhà thờ của tôi, đã viết rằng một dân tộc là một nhóm được xác định bởi những thứ mà họ cùng yêu. Người Mỹ chúng ta cùng yêu điều gì? Điều gì xác định chúng ta là người Mỹ? Tôi nghĩ chúng ta biết. Cơ hội. An ninh. Tự do. Nhân phẩm. Sự tôn trọng. Vinh dự. Và, vâng, sự thật.

Những tuần và tháng gần đây đã dạy cho chúng ta một bài học đau đớn. Có sự thật và có dối trá.

Nói dối vì quyền lực và lợi nhuận. Mỗi chúng tôi đều có bổn phận và trách nhiệm, với tư cách là công dân, là người Mỹ, và đặc biệt với tư cách là những nhà lãnh đạo, đã cam kết tôn trọng Hiến pháp và bảo vệ quốc gia, sẽ bảo vệ sự thật và đánh bại những lời dối trá.

Tôi hiểu rằng vẫn còn nhiều người Mỹ đồng hương của tôi nhìn về tương lai với sự sợ hãi. Tôi hiểu họ lo lắng về công việc của mình. Tôi hiểu, giống như bố tôi, họ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà vào ban đêm và tự hỏi liệu mình có thể chăm sóc sức khỏe cho mình không? Có thể trả khoản tiền thế chấp của mình không?

Họ suy nghĩ về gia đình của họ. Về những gì xảy ra tiếp theo. Tôi hứa với bạn, tôi hiểu điều đó. Nhưng câu trả lời là chúng ta không nên hướng nội, rút ​​lui vào cạnh tranh phe phái, làm mất lòng tin của những người không giống bạn hoặc không thích cách bạn làm.

Chúng ta phải kết thúc cuộc chiến không khôn ngoan này. Nông thôn so với thành thị, bảo thủ so với tự do. Chúng ta có thể làm được điều này nếu mở rộng tâm hồn. Nếu chúng ta thể hiện một chút khoan dung và khiêm tốn, sẵn sàng đứng vào vị trí của người khác, như mẹ tôi vẫn nói, hãy đứng vào vị trí của họ dù trong giây lát. Bởi vì cuộc sống là thế: Không có manh mối gì về những gì số phận sẽ cho bạn. Một số ngày, bạn giúp, có những ngày khác, bạn cần được giúp.

Đó là những gì chúng ta nên làm cho nhau. Và nếu chúng ta theo cách này, đất nước sẽ mạnh hơn, thịnh vượng hơn, sẵn sàng hơn cho tương lai, và chúng ta vẫn có thể không đồng ý. Những người Mỹ đồng hương của tôi, trong công việc trước mắt, chúng ta sẽ cần nhau. Chúng ta cần tất cả sức lực để kiên trì vượt qua mùa đông đen tối này.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ khó khăn nhất và nguy hiểm nhất của virus. Phải gạt chính trị sang một bên và cuối cùng đối mặt với đại dịch với tư cách là một quốc gia.

Và tôi hứa với bạn điều này, như Kinh Thánh nói, chúng ta có thể chịu đựng trong đêm tối nhưng niềm vui sẽ đến vào buổi sáng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này! Cùng với nhau!

Thưa các bạn, tất cả các đồng nghiệp của tôi mà tôi từng phục vụ ở Hạ viện và Thượng viện, tất cả đều hiểu thế giới đang theo dõi chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, đây là thông điệp của tôi tới những người bên ngoài biên giới của chúng ta: Nước Mỹ đã được thử thách và chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vì điều đó. Chúng tôi sẽ sửa chữa các liên minh và gắn kết với thế giới một lần nữa.

Chúng tôi sẽ là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy vì hòa bình, tiến bộ và an ninh. Các bạn đều biết chúng ta đã trải qua rất nhiều điều ở đây.

Hành động đầu tiên của tôi với tư cách là Tổng thống, tôi muốn đề nghị bạn tham gia cùng tôi trong giây phút cầu nguyện im lặng, tưởng nhớ tất cả những người mà chúng ta đã mất trong năm qua vì đại dịch, 400.000 người Mỹ, những người mẹ, người cha, chồng, vợ, con trai, con gái, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp.

Chúng ta sẽ tôn vinh họ bằng cách trở thành những người và quốc gia mà chúng tôi biết rằng chúng ta có thể và nên trở thành. Vì vậy, tôi yêu cầu bạn, hãy nói một lời cầu nguyện thầm lặng cho những người đã mất mạng và những người bị bỏ lại phía sau và cho đất nước của chúng ta.

Mọi người, đây là thời gian thử thách. Chúng ta phải đối mặt với một cuộc tấn công vào nền dân chủ và sự thật. Một loại virus đang hoành hành. Bất bình đẳng ngày càng tăng. Sự nhức nhối của phân biệt chủng tộc có hệ thống. Khí hậu khủng hoảng. Vai trò của Mỹ trên thế giới. Bất kỳ điều nào trong số này cũng đủ để thách thức chúng ta theo những cách sâu sắc, nhưng thực tế là chúng ta phải đối mặt với tất cả chúng cùng một lúc, là một trong những trách nhiệm lớn nhất mà chúng ta có. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục được thử thách. Đã đến lúc cần phải táo bạo, vì còn rất nhiều việc phải làm.

Và điều này là chắc chắn: Tôi hứa với bạn, chúng ta sẽ bị đánh giá, bằng cách chúng ta giải quyết những cuộc khủng hoảng. Câu hỏi là liệu chúng ta có thể làm chủ thời điểm hiếm hoi và khó khăn này? Liệu chúng ta có đáp ứng nghĩa vụ của mình và để lại một thế giới mới và tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta không?

Tôi tin rằng chúng ta phải làm. Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được. Và khi đó, tôi sẽ được viết một chương tuyệt vời tiếp theo trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, câu chuyện về nước Mỹ. Một câu chuyện có thể giống như một bài hát có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nó được gọi là American Anthem.

“Những việc chúng ta làm và cầu nguyện trong cả thế kỷ đã mang chúng ta đến ngày nay, thế rồi di sản của chúng ta sẽ là gì, con cái chúng ta sẽ nói gì? Hãy cho tôi biết trong trái tim tôi khi những ngày của tôi đã hết. Rằng nước Mỹ, nước Mỹ, tôi đã cống hiến hết sức mình cho các bạn”, lời bài hát nói.

Hãy đóng góp thêm những việc làm và cầu nguyện vào câu chuyện đang diễn ra của đất nước. Nếu chúng ta làm điều này, thì khi những ngày của chúng ta trôi qua, con cái chúng ta và con cái của con cái chúng ta sẽ nói về chúng ta, “họ đã cố gắng hết sức mình; họ đã làm nhiệm vụ của họ; họ đã hàn gắn một vùng đất bị rạn nứt”.

Hỡi đồng bào Mỹ của tôi, hôm nay tôi kết thúc với lời tôi nói lúc bắt đầu, với lời thề thiêng liêng trước Chúa và tất cả các bạn: Tôi xin hứa với các bạn. Tôi sẽ luôn luôn bình đẳng với với bạn. Tôi sẽ bảo vệ Hiến pháp. Tôi sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ. Và tôi sẽ cống hiến tất cả, cho tất cả các bạn, mọi thứ tôi làm để phục vụ bạn, không nghĩ đến quyền lực mà là khả năng. Không phải vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích chung.

Và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện của người Mỹ về hy vọng, không phải sợ hãi. Hợp nhất chứ không chia rẽ. Ánh sáng chứ không phải bóng tối. Một câu chuyện về phẩm cách và phẩm giá. Yêu thương và hàn gắn. Sự vĩ đại và tốt đẹp. Có thể đây là câu chuyện sẽ hướng dẫn chúng ta. Câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng ta và cho biết chúng ta đã trả lời tiếng gọi của lịch sử. Chúng ta đã gặp nhau vào thời điểm này. Dân chủ và hy vọng, sự thật và công lý đã không chết mà phát triển mạnh mẽ, nhờ chúng ta. Nước Mỹ đã đảm bảo sự tự do ở quê nhà và một lần nữa như một ngọn hải đăng trước thế giới. Đó là những gì chúng ta nợ những người đi trước, nợ lẫn nhau và các thế hệ tiếp nối.

Vì vậy, với mục đích và quyết tâm, chúng ta hướng đến những nhiệm vụ của thời đại này. Điều chúng ta làm sẽ được ủng hộ bởi niềm tin và sự cống hiến, cho đất nước chúng ta yêu bằng cả trái tim. Xin Chúa phù hộ cho nước Mỹ và xin Chúa bảo vệ quân đội của chúng ta. Cảm ơn nước Mỹ.

