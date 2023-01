Thụy Điển – Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Thụy Điển và Mỹ đã bắt đầu đàm phán để thiết lập quan hệ an ninh sâu sắc hơn theo hình thức “Thỏa thuận hợp tác quốc phòng”.

Quân đội Thụy Điển.

Đây là thông tin do Chính phủ Thụy Điển công bố.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, “Thỏa thuận hợp tác quốc phòng” sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Thụy Điển. Thỏa thuận cho phép hai bên hợp tác chặt chẽ hơn chứ không chỉ đơn thuần là tạo thuận lợi cho Thụy Điển gia nhập và trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ Quốc phòng Thụy Điển nhấn mạnh, Mỹ là đối tác an ninh, quốc phòng quan trọng nhất của nước này, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ NATO.

Tháng 5/2022, Thụy Điển cùng Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Đề nghị này vẫn đang chờ sự chấp thuận của hai nước thành viên NATO là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hải quân Thụy Điển tổ chức tập trận. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển )

Đối với châu Âu, Thụy Điển coi sự đoàn kết và sẵn sàng hành động vẫn là chìa khóa cho an ninh, khả năng phục hồi và thịnh vượng của EU. Trong bối cảnh tình hình châu Âu ngày một phức tạp, vấn đề an ninh, quốc phòng càng trở nên quan trọng. Thụy Điển hoan nghênh những nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ và hành động của châu Âu, đặc biệt là việc triển khai định hướng chiến lược “La bàn chiến lược” về an ninh, quốc phòng, một dự án quân sự tạo ra khuôn khổ cho sự phát triển của chính sách an ninh và quốc phòng EU trong những năm tới.

Thụy Điển cho rằng, một châu Âu mạnh về kinh tế và cạnh tranh là rất quan trọng đối với vị thế toàn cầu của EU. Khả năng cạnh tranh cũng có nghĩa là khả năng phục hồi.

Từ ngày 1/1/2023, Thụy Điển chính thức thay thế Cộng hòa Czech đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng. Với vai trò là người “cầm lái”, Thụy Điển sẽ tiếp tục đàm phán về các hiệp định thương mại tự do đầy tham vọng với các nước thứ ba để tăng cường khả năng cạnh tranh của EU.

Theo VTV

