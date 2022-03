Thủ tướng Israel triệu tập họp khẩn sau vụ tấn công khủng bố ở Tel Aviv

Thủ tướng Israel đã chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức an ninh, cảnh sát sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở nước này khiến 5 người tử vong.

Thi thể một nạn nhân trong vụ xả súng ở Bnei Brak, Israel, ngày 29/3/2022.

Mặc dù đang ở trong thời gian cách ly điều trị COVID-19, Thủ tướng Israel Naftali Bennett vào đêm 29/3 vẫn chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Bộ Công an Omer Barlev, Tham mưu trưởng quân đội Aviv Kohavi, Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia (Shin Bet) Ronen Bar và các quan chức an ninh, cảnh sát sau khi xảy ra vụ xả súng khủng bố ở nước này khiến 5 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Bennett đã ra lệnh Lực lượng vũ trang Israel tăng cường quân số dọc theo khu vực tiếp giáp với Bờ Tây và cảnh sát sẵn sàng triển khai hỗ trợ các khu vực nhạy cảm trên toàn quốc như trường học, cơ sở mẫu giáo.

Ngay lập tức, Lực lượng vũ trang Israel đã triển khai thêm 4 tiểu đoàn tới Bờ Tây và khu vực tiếp giáp. Trước đó, hôm 27/3, lực lượng này cũng đã triển khai 4 tiểu đoàn ở khu vực này sau vụ khủng bố ở Hadera.

Dự kiến trong ngày 30/3, Nội các an ninh của Israel sẽ nhóm họp để xem xét các biện pháp bổ sung.

5 người đã tử vong trong vụ xả súng ngày 29/3 tại Israel. (Ảnh: Reuters)

Việc tăng cường quân diễn ra sau 3 vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng. Đây là loạt vụ tấn công thứ 3 tại Israel chỉ trong vòng một tuần qua.

Kênh 12 đưa tin, trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có 2 cư dân ở khu Bnei Brak, 2 công dân nước ngoài và 1 cảnh sát. Lãnh đạo các địa phương đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các công trường xây dựng đang thi công trên toàn quốc. Trong khi đó, Thị trưởng Tel Aviv và Ramat Gan đã ra lệnh tăng cường cảnh sát tới bảo vệ các trường học từ ngày 30/3.

Nhiều nước trên thế giới đã lên án các vụ khủng bố và cảnh báo nguy cơ xảy ra vòng xoáy bạo lực tại Israel sau một loạt vụ tấn công ở nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã lên án vụ tấn công khủng bố gần thủ đô Tel Aiv của Israel, nhấn mạnh một loạt vụ tấn công bạo lực bằng dao và súng gần đây tại Israel là “không thể chấp nhận được”.

Chính phủ Đức ra tuyên bố cảnh báo nguy cơ xảy ra vòng xoáy bạo lực tại Israel sau một loạt vụ tấn công ở nước này.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: “Những ai có trách nhiệm và tầm ảnh hưởng phải lên án các vụ bạo lực này để tránh leo thang bạo lực”.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng ra tuyên bố lên án các vụ tấn công gần Tel Avis sau khi truyền thông Israel đưa tin một thủ phạm vụ tấn công đến từ Bờ Tây.

Hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn tuyên bố của Tổng thống Abbas nêu rõ: “Việc giết hại dân thường Palestine và Israel sẽ chỉ khiến tình hình xấu đi hơn nữa”.

Theo VTV

